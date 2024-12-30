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Деревня-драгоценность: почему стоит посетить этот пригород в Италии на мотоцикле

1:49
Туризм

Путешествуя по итальянским деревням на мотоцикле, вы сможете насладиться уникальным сочетанием древности и потрясающей природы, достигая живописных вершин и извиваясь по живописным дорогам. Давайте исследуем Валлепьетру — небольшую деревушку, расположенную в провинции Рим.

Спидометр мотоцикла
Фото: commons.wikimedia.org by Alexa Wirth, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Спидометр мотоцикла

Сегодня мы предлагаем вам маршрут для мотоциклистов, идеально подходящий для тех, кто хочет провести лишь один день в увлекательном приключении и насладиться отдыхом в этом очаровательном месте. Несмотря на то, что мы находимся неподалеку от Рима, наш путь проходит по коварным дорожкам, вдали от шумных автомагистралей, позволяя вам погрузиться в зеленые просторы и получать удовольствие от езды по живописным местам, где вершины достигают высоты до 2000 метров над уровнем моря.

Для тех, кто предпочитает немного расслабиться в этом прекрасном уголке, мы настоятельно рекомендуем посетить великолепную виллу Альдобрандини — семнадцатилетнее строение с множеством роскошных деталей, которое предлагает незабываемый взгляд на Рим, чрезвычайно редкий для современного туриста.

Наше путешествие на мотоцикле продолжается, и следующим пунктом станет средневековая деревня Валлепьетра, откуда начнется самый дикий участок нашего маршрута. Чтобы добраться туда, нам нужно будет выехать из Палестрины и проехать по региональной дороге 155, которая доставит нас до Валлепьетры за примерно час с небольшим, преодолев 53 километра. Дорога извивается через ту часть Лацио, что близка к границе Абруццо, и пейзаж вокруг нас стремительно меняется: мы покидаем позади виноградники и поля с клубникой, погружаясь в величественные горы Симбруини.

 

 

 

 

Уточнения

Рим — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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