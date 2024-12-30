Венгерский Чернобыль: Что стоит посмотреть в городе-призраке

Недалеко от озера Балатон располагается заброшенный город, который некоторые называют венгерским Чернобылем. Это место, лишённое жизни и заброшенное на протяжении почти трех десятилетий, выглядит довольно мрачно, но, несмотря на это, привлекает множество любителей необычных мест. Интерес к нему был настолько велик, что даже американская киностудия рассматривала возможность снять здесь фильм о катастрофах.

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Сенткираласабаджа известен в основном благодаря своему аэропорту и бывшей военной базе, которая остаётся пустой с 1996 года. Эти бараки, построенные в советское время в шестидесятых, когда-то были домом для российских и украинских солдат, создавших здесь свою уникальную субкультуру. В их распоряжении находились школы, детские сады, кинотеатры и магазины, что делало это место самодостаточным.

После распада Советского Союза всё больше военнослужащих и их семей покидали базу, и к началу 90-х годов она полностью опустела. Окончательно закрылась база в 1996 году. Сейчас между покинутыми зданиями растут высокие сорняки, кустарники и деревья, что усложняет доступ туристов к этому загадочному городу-призраку. Ходят слухи, что теперь любителям экстрима будет нелегко посетить это место бесплатно.

В 2017 году венгерский Чернобыль был приобретён группой компаний, и с тех пор его посещение возможно только с разрешением. Однако за возможность исследовать бывшие казармы теперь придётся заплатить.

Уточнения

Ба́лато́н — озеро на западе Венгрии, крупнейшее в Центральной Европе. Побережье Балатона — важнейший курортный район Венгрии с выходами минеральных и термальных источников. Хорошо развито рыболовство. Озеро судоходно.



