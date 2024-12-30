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В Таиланде сгорел отель, погибли три туриста

1:38
Туризм

В столице Таиланда, Бангкоке, произошёл пожар в трёхзвёздочном отеле The Ember Hotel, унесший жизни трёх иностранных туристов. Один из них был найден спасателями без признаков жизни, а двоих пострадавших, которые сильно пострадали от отравления дымом, врачи спасти не смогли. Четыре человека, находившихся в тяжёлом состоянии, были доставлены в близлежащие больницы. Пока не сообщается, из каких стран прибыли погибшие.

Пожарный тушит горящее здание из шланга
Фото: freepik.com by vector_corp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожарный тушит горящее здание из шланга

Пожар вспыхнул поздно вечером 29 декабря в шестиэтажном здании. Причиной возгорания стал номер 511, расположенный на пятом этаже. Пламя стремительно охватило весь этаж, заблокировав пути к эвакуации для туристов и сотрудников отеля.

Местные пожарные службы прибыли на место происшествия оперативно. Пока одни боролись с огнём, другие помогали эвакуировать людей из задымлённых помещений. Около 40 человек, не имея возможности покинуть здание обычным способом, были вынуждены подняться на крышу. Для их спасения использовались подъёмные автолестницы и три пожарные машины. В момент происшествия в отеле находилось 75 гостей.

Мэр Бангкока заявил о необходимости срочно восстановить доверие туристов к системе безопасности в преддверии новогодних праздников. Власти начали расследование причин трагедии и распорядились закрыть отель на время проверки. Основной целью стало предотвращение подобных инцидентов в будущем.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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