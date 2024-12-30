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Эстонские таможенники изучают содержимое мобильных телефонов россиян

1:32
Туризм

Супруги из Санкт-Петербурга провели 14 часов на пограничном пункте Лухамаа между Россией и Эстонией. В беседе с изданием "Фонтанка" женщина рассказала о действиях таможенников, которые приглашали людей на беседы и проверяли содержимое их телефонов, включая социальные сети. Ее супруг провел наедине с сотрудниками пограничной службы 25 минут.

Alejandro Escamilla 2013-05-27
Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Alejandro Escamilla 2013-05-27

По словам женщины, сотрудники таможни изучают все приложения, фотографии, чаты и вкладки в телефоне. Особое внимание уделяется связям с Украиной. С помощью Telegram-бота проверяют наличие украинских номеров в записной книжке, а также записывают IMEI устройств.

"Муж рассказал, что на беседе у кого-то к телефону подключали ноутбук", — добавила она.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны не намерено открывать границу с Россией. По его словам, в Хельсинки опасаются, что Москва может направить к границам мигрантов без документов. В то же время Орпо отметил, что Финляндия обсуждает с российской стороной возможность открытия одного или нескольких пунктов пропуска.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает, что закрытие границы с Россией не решит проблемы безопасности. По его мнению, такие меры повлияют на жизнь местных жителей Нарвы и южной части страны.

Уточнения

Лу́хамаа (эст Luhamaa) — пункт пропуска на эстонско-российской границе. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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