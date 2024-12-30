Эстонские таможенники изучают содержимое мобильных телефонов россиян

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Супруги из Санкт-Петербурга провели 14 часов на пограничном пункте Лухамаа между Россией и Эстонией. В беседе с изданием "Фонтанка" женщина рассказала о действиях таможенников, которые приглашали людей на беседы и проверяли содержимое их телефонов, включая социальные сети. Ее супруг провел наедине с сотрудниками пограничной службы 25 минут.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Alejandro Escamilla 2013-05-27

По словам женщины, сотрудники таможни изучают все приложения, фотографии, чаты и вкладки в телефоне. Особое внимание уделяется связям с Украиной. С помощью Telegram-бота проверяют наличие украинских номеров в записной книжке, а также записывают IMEI устройств.

"Муж рассказал, что на беседе у кого-то к телефону подключали ноутбук", — добавила она.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны не намерено открывать границу с Россией. По его словам, в Хельсинки опасаются, что Москва может направить к границам мигрантов без документов. В то же время Орпо отметил, что Финляндия обсуждает с российской стороной возможность открытия одного или нескольких пунктов пропуска.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает, что закрытие границы с Россией не решит проблемы безопасности. По его мнению, такие меры повлияют на жизнь местных жителей Нарвы и южной части страны.

Уточнения

Лу́хамаа (эст Luhamaa) — пункт пропуска на эстонско-российской границе.

