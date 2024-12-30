В Египте расследуют причины нападения акулы на туристов

Власти Египта приняли решение запретить туристам купаться и заниматься дайвингом в море у побережья Марса-эл-Алама после трагического нападения акулы, в результате которого погибли два туриста из Италии.
Ограничение будет действовать два дня, начиная с 30 декабря. Министерство окружающей среды Египта закрыло доступ к району происшествия и сформировало специальный комитет для расследования инцидента.
Как сообщают российские дипломаты, находившиеся неподалеку россияне не пострадали. По информации телеграм-канала Mash, первой жертвой нападения стал ребенок, которого сопровождал отец.
Мужчина попытался спасти сына, но не успел: ребенок получил смертельные травмы. Второго пострадавшего, мужчину с серьезными ранениями обеих ног, доставили на берег и госпитализировали в больницу Порт-Галиба. Туристы прибыли на дайвинг из отеля Sataya Resort Marsa Alam.
Генконсульство России в Хургаде призвало российских граждан, находящихся в Египте, проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности при купании и строго следовать указаниям сотрудников отелей и береговой охраны.
Египетские специалисты по морской фауне и чиновники намерены выяснить, что за акула обитает в районе курортного побережья. Также предстоит разобраться, почему не сработали системы безопасности, разработанные после предыдущих инцидентов с акулами, жертвами которых становились туристы.
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