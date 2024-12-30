Хоккайдо — чем привлекает туристов северный остров японского архипелага

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хоккайдо, несмотря на свою удаленность от основной части Японии и более размеренный ритм жизни по сравнению с материковыми мегаполисами, активно изменяется.

Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ В кафе

В последнее время этот северный остров привлек к себе внимание не только своей природой и культурой, но и гастрономическими открытиями.

Традиционно Хоккайдо ассоциируется с бурыми медведями, пушистым снегом, свежими молочными продуктами, сладкой кукурузой и просторами, манящими путешественников. В этом году остров стал местом паломничества для туристов, благодаря развитию приключенческого туризма и популярности Фестиваля снега в Саппоро. Необычные туры, такие как гастрономические и фотографические, становятся все более востребованными.

Многие приезжают, чтобы посетить кристально чистый Голубой пруд в Биэй, где природа поражает своей красотой, или попробовать знаменитые дыни Фурано, которые считаются настоящим деликатесом. Лето и осень становятся особенно популярными для туризма, когда природа Хоккайдо раскрывается во всей красе, сообщает The Japan Times.

Уточнения

Хокка́йдо (яп. 北海道 хоккайдо:, "губернаторство северного моря") — второй по величине остров Японии, до 1869 года известный как Эдзо, в старой русской транскрипции: Йессо (Йезо), Иессо, Иеддо, Иедзо.



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

