Хоккайдо — чем привлекает туристов северный остров японского архипелага

Хоккайдо, несмотря на свою удаленность от основной части Японии и более размеренный ритм жизни по сравнению с материковыми мегаполисами, активно изменяется.
В последнее время этот северный остров привлек к себе внимание не только своей природой и культурой, но и гастрономическими открытиями.
Традиционно Хоккайдо ассоциируется с бурыми медведями, пушистым снегом, свежими молочными продуктами, сладкой кукурузой и просторами, манящими путешественников. В этом году остров стал местом паломничества для туристов, благодаря развитию приключенческого туризма и популярности Фестиваля снега в Саппоро. Необычные туры, такие как гастрономические и фотографические, становятся все более востребованными.
Многие приезжают, чтобы посетить кристально чистый Голубой пруд в Биэй, где природа поражает своей красотой, или попробовать знаменитые дыни Фурано, которые считаются настоящим деликатесом. Лето и осень становятся особенно популярными для туризма, когда природа Хоккайдо раскрывается во всей красе, сообщает The Japan Times.
Хокка́йдо (яп. 北海道 хоккайдо:, "губернаторство северного моря") — второй по величине остров Японии, до 1869 года известный как Эдзо, в старой русской транскрипции: Йессо (Йезо), Иессо, Иеддо, Иедзо.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.
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