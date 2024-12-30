Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергия из мусора: в России начали переработку отходов на электростанции
Уход за кожей после 35: как выбрать эффективные средства
6 советов по организации правильного питания
PlayStation 4 за копейки: дешёвая консоль удивила покупателя
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Парогенератор: как превратить глажку в удовольствие с помощью пара
Выращивание фиников в домашних условиях: возможно ли это?
Как выбрать идеальное платье для фигуры плюс-сайз: 7 секретов
Этот метод размножения орхидей удивляет своей простотой

Хоккайдо — чем привлекает туристов северный остров японского архипелага

1:11
Туризм

Хоккайдо, несмотря на свою удаленность от основной части Японии и более размеренный ритм жизни по сравнению с материковыми мегаполисами, активно изменяется.

В кафе
Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В кафе

В последнее время этот северный остров привлек к себе внимание не только своей природой и культурой, но и гастрономическими открытиями.

Традиционно Хоккайдо ассоциируется с бурыми медведями, пушистым снегом, свежими молочными продуктами, сладкой кукурузой и просторами, манящими путешественников. В этом году остров стал местом паломничества для туристов, благодаря развитию приключенческого туризма и популярности Фестиваля снега в Саппоро. Необычные туры, такие как гастрономические и фотографические, становятся все более востребованными.

Многие приезжают, чтобы посетить кристально чистый Голубой пруд в Биэй, где природа поражает своей красотой, или попробовать знаменитые дыни Фурано, которые считаются настоящим деликатесом. Лето и осень становятся особенно популярными для туризма, когда природа Хоккайдо раскрывается во всей красе, сообщает The Japan Times.

 

Уточнения

Хокка́йдо (яп. 北海道 хоккайдо:, "губернаторство северного моря") — второй по величине остров Японии, до 1869 года известный как Эдзо, в старой русской транскрипции: Йессо (Йезо), Иессо, Иеддо, Иедзо.

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обрывы кабелей в Финском заливе могут быть совместной провокацией Эстонии, Германии, Швеции и Финляндии
Новости полиции и криминала
Обрывы кабелей в Финском заливе могут быть совместной провокацией Эстонии, Германии, Швеции и Финляндии Аудио 
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Правда ТВ
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане Аудио 
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Последние материалы
6 советов по организации правильного питания
PlayStation 4 за копейки: дешёвая консоль удивила покупателя
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Парогенератор: как превратить глажку в удовольствие с помощью пара
Выращивание фиников в домашних условиях: возможно ли это?
Как выбрать идеальное платье для фигуры плюс-сайз: 7 секретов
Этот метод размножения орхидей удивляет своей простотой
Утренние упражнения для упругих ягодиц: всего 10 минут каждый день
Хоккайдо — чем привлекает туристов северный остров японского архипелага
Теперь вам не придётся дорого платить за горбушу в маринаде — простой рецепт изысканного блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.