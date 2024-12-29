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Полярная ночь в Мурманске не только удивит, но и накормит деликатесами

2:31
Туризм

Мурманск, несмотря на суровую зиму и полярную ночь, привлекает туристов своим уникальным северным колоритом и достопримечательностями. Здесь можно погрузиться в атмосферу Заполярья, познакомиться с историей региона и попробовать блюда северной кухни.

Северное сияние
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Северное сияние

Основные достопримечательности:

Площадь Пяти Углов — центральная площадь города, вокруг которой сосредоточены основные городские здания.

Монумент "Защитникам Советского Заполярья" — памятник в честь воинов, защищавших северные рубежи во время Второй мировой войны.

Мемориал "Морякам, погибшим в мирное время" — с впечатляющей рубкой подводной лодки "Курск".

Церковь Спаса-на-Водах — небольшой, но атмосферный храм, расположенный у Семёновского озера.

Железнодорожный вокзал и морпорт — места, где начинается знакомство с Мурманском.

Одна из самых популярных достопримечательностей Мурманска — музейный ледокол "Ленин". Это первый в мире атомный ледокол, выведенный из эксплуатации в 1989 году. Экскурсия длится около часа, позволяя посетить машинное отделение и каюты экипажа. Узнайте, как велись ледовые операции в условиях Арктики.

Мурманск славится своим качественным ресторанным сервисом и блюдами из свежайших морепродуктов.

"Тундра" — уютный ресторан с блюдами северной кухни.
Gray Goose — европейская кухня и стильный интерьер.
"Царская охота" — традиционные блюда, богатые вкусами Заполярья.
Sampo — новое заведение, уже ставшее популярным.

Ресторан Sampo современной северной кухни предлагает уникальные блюда, среди которых:

"Сало" из масляной рыбы,
Малосольный палтус,
Пончики с крабом,
Шуваловская уха,
Филе трески в тесте,
Котлета из мраморной говядины.

Здесь используются только свежие морепродукты, подается ремесленный хлеб, а винная карта включает оригинальные позиции и собственное пиво.

Полярная ночь: наслаждайтесь уникальным состоянием природы, когда солнце не появляется над горизонтом.

Северное сияние: попробуйте поймать северное сияние за городом — это незабываемый опыт.

Катание на лыжах: в окрестностях города есть трассы для лыжников.

Экскурсии на собачьих упряжках: ощутите дух северных приключений.

Уточнения

Му́рманск (в 1916—1917 годах — Рома́нов-на-Му́рмане, кильд. саам. Мурман ланнҍ) — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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