Почему россияне выбирают белорусские санатории

Белоруссия славится не только своей уникальной природой, национальной кухней и знаменитым гостеприимством, но и развитыми санаториями.

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Многие из них были построены еще в советское время в живописных местах на берегах рек и озер, окруженных лесами, которые занимают почти половину территории страны. Здесь можно насладиться чистым воздухом, наполненным ароматами хвои и луговых трав, а также пройти курс оздоровления.

Белорусские здравницы расположены в местах, богатых целебными минеральными источниками и сапропелевыми грязями. Они позволяют лечить широкий спектр заболеваний: от пищеварительных до сердечно-сосудистых и нервных. По своим свойствам эти курорты сравнимы с Цхалтубо в Грузии, Мацестой в Сочи и Друскининкаем в Литве.

Доступные цены, умеренный климат и удобное расположение делают Белоруссию привлекательной для иностранцев. По данным Республиканского центра санаторно-курортного лечения, 30% путевок приобретаются гостями из-за рубежа.

С каждым годом растет интерес российских туристов. В 2022 году Белоруссию посетили 167,5 тыс. россиян, а в 2023 году — уже 201 тыс., что на 20% больше. Ожидается, что в 2024 году число гостей из России увеличится до 230 тыс. На новогодние праздники в республике ждут более 10 тыс. россиян, что составляет 95% от общего числа иностранных туристов, передает ТАСС.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.



Санато́рий — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.

