Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доходы Суэцкого канала рухнули на 60%: Красное море стало опасным
Как одна улица стала эпицентром автомобильных столкновений
Добавьте 0,5 стакана этого порошка в стиральную машину! Удалит даже самые сильные загрязнения
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Снег покроет всю Болгарию: страна встретит редкий метеоэффект
5 ароматов, которые помогут вам создать новогоднюю атмосферу
Веретенников считает, что Зенит не мог пресытиться победами, как все считают
Маленькая ванная без компромиссов: как сохранить стиль и функциональность
Стразы, принты и блеск: самые стильные нарядные джинсы

Почему россияне выбирают белорусские санатории

Туризм

Белоруссия славится не только своей уникальной природой, национальной кухней и знаменитым гостеприимством, но и развитыми санаториями.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Многие из них были построены еще в советское время в живописных местах на берегах рек и озер, окруженных лесами, которые занимают почти половину территории страны. Здесь можно насладиться чистым воздухом, наполненным ароматами хвои и луговых трав, а также пройти курс оздоровления.

Белорусские здравницы расположены в местах, богатых целебными минеральными источниками и сапропелевыми грязями. Они позволяют лечить широкий спектр заболеваний: от пищеварительных до сердечно-сосудистых и нервных. По своим свойствам эти курорты сравнимы с Цхалтубо в Грузии, Мацестой в Сочи и Друскининкаем в Литве.

Доступные цены, умеренный климат и удобное расположение делают Белоруссию привлекательной для иностранцев. По данным Республиканского центра санаторно-курортного лечения, 30% путевок приобретаются гостями из-за рубежа.

С каждым годом растет интерес российских туристов. В 2022 году Белоруссию посетили 167,5 тыс. россиян, а в 2023 году — уже 201 тыс., что на 20% больше. Ожидается, что в 2024 году число гостей из России увеличится до 230 тыс. На новогодние праздники в республике ждут более 10 тыс. россиян, что составляет 95% от общего числа иностранных туристов, передает ТАСС.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

Санато́рий — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке
Шоу-бизнес
Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке Аудио 
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Шоу-бизнес
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко Аудио 
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Экономика и бизнес
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Последние материалы
Доходы Суэцкого канала рухнули на 60%: Красное море стало опасным
Как одна улица стала эпицентром автомобильных столкновений
Добавьте 0,5 стакана этого порошка в стиральную машину! Удалит даже самые сильные загрязнения
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Снег покроет всю Болгарию: страна встретит редкий метеоэффект
Почему россияне выбирают белорусские санатории
5 ароматов, которые помогут вам создать новогоднюю атмосферу
Веретенников считает, что Зенит не мог пресытиться победами, как все считают
Маленькая ванная без компромиссов: как сохранить стиль и функциональность
Стразы, принты и блеск: самые стильные нарядные джинсы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.