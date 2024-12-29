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Встречаем Новый год в Санкт-Петербурге — гид по праздничным местам

3:10
Туризм

В Северной столице каждый найдет, как отметить волшебную ночь — от уютных домашних посиделок до захватывающих прогулок по городу.

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новогодняя ёлка

На 31 декабря синоптики обещают легкий морозец и, возможно, отсутствие осадков, что делает прогулки еще приятнее. Эксперты собрали лучшие места для празднования, где вы сможете ощутить новогоднюю магию.

Главная городская ёлка Санкт-Петербурга, к тому же живая, традиционно расположена на Дворцовой площади. Рядом находится большая горка: высота — 8 метров, длина спуска — 65 метров. Все необходимое для катания, включая ватрушки, предоставят бесплатно.

В новогоднюю ночь с 21:00 до 03:00 фасад Штаба гвардейского корпуса станет экраном для световых шоу по мотивам сказок. А за несколько минут до полуночи на площади покажут обращение президента. Однако праздничный концерт и фейерверк не планируются.

Вход свободный, но нужно прийти заранее. Территорию оградят, и пройти внутрь можно будет через КПП с досмотром. Запаздывающих гостей может ожидать очередь — не самый приятный способ встретить Новый год.

Невский проспект: в новогоднюю ночь главная улица города станет пешеходной. Здесь можно насладиться прогулкой среди светящихся деревьев, сказочных инсталляций и праздничной иллюминации. Маршрут: от площади Восстания до ёлки у Эрмитажа или к Исаакиевскому собору через Малую Морскую.

Транспортное движение на участке от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта остановят в 18:00. Однако метро и общественный транспорт будут работать по особому графику.

Московская площадь: эта локация погружает гостей в сказочный мир Пушкина. Здесь вас ждут яркие арт-объекты, инсталляции и тематические фотозоны. Также открыта рождественская ярмарка, где можно приобрести сувениры или перекусить праздничными лакомствами.

На Манежной площади возвышается 20-метровая ель, яркая двухъярусная карусель и терем Деда Мороза. Для малышей работает паровозик, а бесплатный каток и сказочные декорации создают атмосферу волшебства. Любители селфи смогут сделать снимки с петербургскими котами в специально созданных фотозонах.

Петропавловская крепость: на территории крепости вас ждет погружение в атмосферу праздников Петровской эпохи. Более 50 ёлок украшают крепость в стиле XVIII века, а ледяной городок с горками добавляет зимнего веселья. В новогоднюю ночь здесь пройдет уличный концерт.

В Коломне, в одном из старейших районов Петербурга, Никольские ряды дарят атмосферу детства. Открытый каток, венецианская карусель, ярмарка с винтажными украшениями и уютные фуд-корты будут работать до самой ночи, передает TourDom.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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