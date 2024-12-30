Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам дали совет на случай попадания фейерверка в окно
Названы районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем
Россия увеличивает производство колбасных изделий
Картошка фри: вкусно, но смертельно опасно
Мясистые томаты: какие сорта выбрать для идеального урожая
Простая ошибка водителей, вызывающая усталость в пути
Ночной крем для кожи: как выбрать и не ошибиться? Все, что нужно знать
В Таиланде сгорел отель, погибли три туриста
Солдаты 47-й бригады ВСУ массово оставляют позиции в Сумской области

Манжерок удивляет новинками: канатные дороги и освещённая лыжная трасса

Туризм

На курорте "Манжерок" в Республике Алтай запущены две новые канатные дороги и освещённая трасса для беговых лыж, сообщили в пресс-службе курорта. Эти новшества стали частью подготовки к зимнему сезону 2024/2025, когда ожидается приезд сотен тысяч туристов.

Александр Большунов
Фото: commons.wikimedia.org by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Большунов

В декабре открылись две новые канатные дороги, увеличившие общую протяжённость горнолыжных трасс курорта до 50 км. Канатная дорога "Ледник" поднимает гостей на высоту 595 метров за четыре минуты. Её кресла оснащены креплениями для лыж, сноубордов и велосипедов.

"Ледник" доставляет туристов к новому подъёмнику "София". Эта дорога длиной около 2 км поднимает на высоту 1,1 тыс. метров. Обе канатные дороги вмещают до шести человек на кресло и гарантируют комфортный и безопасный подъём.

Любителей беговых лыж порадует новая освещённая трасса длиной около 3 км. Она проходит вокруг живописного Манжерокского озера и подходит как для профессионалов, так и для новичков. Освещение трассы позволяет заниматься спортом даже в вечернее время.

Скоро на курорте откроется мультимедийный каток площадью более 2,3 тыс. кв. м. Также в парке семейных приключений добавились уникальные развлечения: родельбан и тюбинг. Горные сани оснащены ручным тормозом, что делает катание безопасным.

Протяжённость маршрута родельбана составляет 2 км, включая 1,5 км спуска. Тюбинг, предназначенный для детей, теперь работает на шести искусственных полосах длиной до 169 метров с покрытием, обеспечивающим плавное скольжение. Эти аттракционы будут доступны круглый год.

Развитие инфраструктуры курорта привлекает всё больше гостей, делая "Манжерок" уникальным центром зимнего и летнего отдыха в регионе. Благодаря новым трассам, подъёмникам и развлечениям курорт продолжает повышать свою привлекательность для туристов всех возрастов.

Уточнения

Всесезонный курорт «Манжеро́к» — круглогодичный горнолыжный курорт в Республике Алтай, расположен у озера Манжерокского (единственного теплого озера в Республике Алтай) у подножия горы Малая Синюха. Находится в 36 километрах езды от аэропорта Горно-Алтайска.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Красота и стиль
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025 Аудио 
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Российский шоу-бизнес
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Последние материалы
Солдаты 47-й бригады ВСУ массово оставляют позиции в Сумской области
Идеальное печенье для праздников: орешки с вареной сгущенкой
Манжерок удивляет новинками: канатные дороги и освещённая лыжная трасса
Оценка жилья перед покупкой: что изменится для семей с маткапиталом
Праздничный стол за 2 часа: меню, которое вас удивит
Названы главные правила тренировок после 60 лет
Как учитывать энергетику деревьев при посадке на своём участке
Сон с питомцами может вызвать проблемы с глазами
Распределение вещей в авто: советы для безопасной езды
Правда о собаках: разбираем мифы и стереотипы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.