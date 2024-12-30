Манжерок удивляет новинками: канатные дороги и освещённая лыжная трасса

На курорте "Манжерок" в Республике Алтай запущены две новые канатные дороги и освещённая трасса для беговых лыж, сообщили в пресс-службе курорта. Эти новшества стали частью подготовки к зимнему сезону 2024/2025, когда ожидается приезд сотен тысяч туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Большунов

В декабре открылись две новые канатные дороги, увеличившие общую протяжённость горнолыжных трасс курорта до 50 км. Канатная дорога "Ледник" поднимает гостей на высоту 595 метров за четыре минуты. Её кресла оснащены креплениями для лыж, сноубордов и велосипедов.

"Ледник" доставляет туристов к новому подъёмнику "София". Эта дорога длиной около 2 км поднимает на высоту 1,1 тыс. метров. Обе канатные дороги вмещают до шести человек на кресло и гарантируют комфортный и безопасный подъём.

Любителей беговых лыж порадует новая освещённая трасса длиной около 3 км. Она проходит вокруг живописного Манжерокского озера и подходит как для профессионалов, так и для новичков. Освещение трассы позволяет заниматься спортом даже в вечернее время.

Скоро на курорте откроется мультимедийный каток площадью более 2,3 тыс. кв. м. Также в парке семейных приключений добавились уникальные развлечения: родельбан и тюбинг. Горные сани оснащены ручным тормозом, что делает катание безопасным.

Протяжённость маршрута родельбана составляет 2 км, включая 1,5 км спуска. Тюбинг, предназначенный для детей, теперь работает на шести искусственных полосах длиной до 169 метров с покрытием, обеспечивающим плавное скольжение. Эти аттракционы будут доступны круглый год.

Развитие инфраструктуры курорта привлекает всё больше гостей, делая "Манжерок" уникальным центром зимнего и летнего отдыха в регионе. Благодаря новым трассам, подъёмникам и развлечениям курорт продолжает повышать свою привлекательность для туристов всех возрастов.

Уточнения

Всесезонный курорт «Манжеро́к» — круглогодичный горнолыжный курорт в Республике Алтай, расположен у озера Манжерокского (единственного теплого озера в Республике Алтай) у подножия горы Малая Синюха. Находится в 36 километрах езды от аэропорта Горно-Алтайска.

