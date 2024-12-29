Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советское блюдо для вашего стола: гостей им точно получится удивить
Избыток солнечных панелей поставил под угрозу электросеть Австралии
Как избежать ошибок при выборе витаминов
Потолок госдолга США достигнет критического уровня уже 14 января
Простой способ очистки колёсных дисков зимой
Икра на столе: сколько можно съесть, чтобы не навредить себе
Как не поправиться на новогодних праздниках: увеличиваем расход калорий
Как просто и быстро подготовить семена к посеву? Узнайте здесь!
Ида Галич объяснила, где можно посмотреть бесплатно новые серии Игры в кальмара

Где живёт Дед Мороз — куда отправиться за новогодним настроением

3:09
Туризм

Новогодние праздники — это время, когда хочется окунуться в настоящую сказку.

Дед Мороз
Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дед Мороз

А где, как не в резиденциях Дедов Морозов, можно почувствовать атмосферу волшебства? В разных регионах России расположены усадьбы зимних волшебников, каждая из которых дарит уникальные впечатления и новогоднее настроение.

Главная резиденция Деда Мороза в России находится в живописном сосновом бору в 12 км от Великого Устюга. Гостей здесь встречают помощники волшебника, приглашая прогуляться по Тропе сказок, ведущей к большому терему. Внутри здания — целых 12 комнат, включая кабинет, спальню с периной и гардероб с зимними нарядами.

Открытая в 1999 году вотчина быстро стала популярным местом семейных поездок. Здесь работает новогодняя почта, куда приходят письма детей со всей страны, Дом сказок и кухня Бабы Жары. Сказочные аттракционы на территории вдохновлены русским фольклором.

Татарский коллега Деда Мороза, Кыш Бабай, живёт в "Лесу чудес" в селе Новый Кырлай, недалеко от Казани. Вместе с дочерью Кар Кызы и героями татарского фольклора — Шурале, Убырлы Карчык и другими — он устраивает праздники с конкурсами, подарками и сказочными приключениями.

На территории расположены дом Кыш Бабая, новогодняя почта, горки, рестораны и даже гостиницы, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу татарской зимней сказки.

Литературная резиденция Мороза-воеводы находится в усадьбе Карабиха, в 15 км от Ярославля. Когда-то здесь жил и творил Николай Некрасов, а теперь это место оживает зимой, превращаясь в сказочный мир, вдохновленный его поэмой "Мороз, Красный нос".

Гости могут прогуляться по зимним тропам, посмотреть на вертеп, узнать о традициях Рождества дореволюционной России и побывать в детских комнатах, воссозданных по духу того времени.

Карельский Дед Мороз, Талвиукко, принимает гостей в посёлке Чална, неподалеку от Петрозаводска. Вместе с внучкой Лумикки он знакомит гостей с культурой северных народов.

Здесь можно покататься на оленьих упряжках, ездовых собаках, посетить питомник с хаски, попробовать травяной чай и блюда карельской кухни. На территории есть саамская деревня, где каждый найдёт что-то интересное.

Алтайский Дед Мороз приглашает в свою сказочную резиденцию в Барнауле. Программа этого года посвящена ароматам Нового года: хвои, мандаринов, корицы и шоколада.

Гости могут не только погрузиться в волшебный мир через VR-технологии, но и прокатиться на квадроциклах, сделать новогоднюю свечу или мыло на мастер-классе и получить памятный подарок от алтайского волшебника.

Каждая из этих резиденций предлагает свою уникальную программу, даря незабываемые эмоции и воспоминания, передает "Рамблер".

Уточнения

Дед Моро́з — главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года, русский вариант рождественского дарителя.

Вели́кий У́стюг (историческое название У́стюг) — город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Российский шоу-бизнес
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом Аудио 
Почему кухни без навесных ящиков набирают популярность
Недвижимость
Почему кухни без навесных ящиков набирают популярность Аудио 
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Российский шоу-бизнес
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Последние материалы
Как сделать свеклу сладкой и сочной: важные советы по уходу
Ида Галич объяснила, где можно посмотреть бесплатно новые серии Игры в кальмара
Энергосберегающие окна: как сэкономить на отоплении зимой
Какие семена лучше всего обрабатывать горячей водой?
Хронический недосып: враг вашего здоровья и стройности
Водитель показывает "фигу"? Не смейтесь — это может спасти вас от неприятностей
Хотите избавиться от жира на животе? Начните с изменений в своем рационе
От научной фантастики к практике: квантовая телепортация - новая эра интернета
Как сократить варку свёклы с четырёх часов до получаса
Ресторанный суп у вас дома: простой трюк для кулинарного успеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.