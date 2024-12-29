Где живёт Дед Мороз — куда отправиться за новогодним настроением

3:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новогодние праздники — это время, когда хочется окунуться в настоящую сказку.

Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дед Мороз

А где, как не в резиденциях Дедов Морозов, можно почувствовать атмосферу волшебства? В разных регионах России расположены усадьбы зимних волшебников, каждая из которых дарит уникальные впечатления и новогоднее настроение.

Главная резиденция Деда Мороза в России находится в живописном сосновом бору в 12 км от Великого Устюга. Гостей здесь встречают помощники волшебника, приглашая прогуляться по Тропе сказок, ведущей к большому терему. Внутри здания — целых 12 комнат, включая кабинет, спальню с периной и гардероб с зимними нарядами.

Открытая в 1999 году вотчина быстро стала популярным местом семейных поездок. Здесь работает новогодняя почта, куда приходят письма детей со всей страны, Дом сказок и кухня Бабы Жары. Сказочные аттракционы на территории вдохновлены русским фольклором.

Татарский коллега Деда Мороза, Кыш Бабай, живёт в "Лесу чудес" в селе Новый Кырлай, недалеко от Казани. Вместе с дочерью Кар Кызы и героями татарского фольклора — Шурале, Убырлы Карчык и другими — он устраивает праздники с конкурсами, подарками и сказочными приключениями.

На территории расположены дом Кыш Бабая, новогодняя почта, горки, рестораны и даже гостиницы, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу татарской зимней сказки.

Литературная резиденция Мороза-воеводы находится в усадьбе Карабиха, в 15 км от Ярославля. Когда-то здесь жил и творил Николай Некрасов, а теперь это место оживает зимой, превращаясь в сказочный мир, вдохновленный его поэмой "Мороз, Красный нос".

Гости могут прогуляться по зимним тропам, посмотреть на вертеп, узнать о традициях Рождества дореволюционной России и побывать в детских комнатах, воссозданных по духу того времени.

Карельский Дед Мороз, Талвиукко, принимает гостей в посёлке Чална, неподалеку от Петрозаводска. Вместе с внучкой Лумикки он знакомит гостей с культурой северных народов.

Здесь можно покататься на оленьих упряжках, ездовых собаках, посетить питомник с хаски, попробовать травяной чай и блюда карельской кухни. На территории есть саамская деревня, где каждый найдёт что-то интересное.

Алтайский Дед Мороз приглашает в свою сказочную резиденцию в Барнауле. Программа этого года посвящена ароматам Нового года: хвои, мандаринов, корицы и шоколада.

Гости могут не только погрузиться в волшебный мир через VR-технологии, но и прокатиться на квадроциклах, сделать новогоднюю свечу или мыло на мастер-классе и получить памятный подарок от алтайского волшебника.

Каждая из этих резиденций предлагает свою уникальную программу, даря незабываемые эмоции и воспоминания, передает "Рамблер".

Уточнения

Дед Моро́з — главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года, русский вариант рождественского дарителя.



Вели́кий У́стюг (историческое название У́стюг) — город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области.

