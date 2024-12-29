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В Кисловодске планируют сделать новую прогулочную зону

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Туризм

В Кисловодске планируют создать прогулочный маршрут между двумя туристическими зонами.

Каскадная лестница в Кисловодске
Фото: Собственная работа by Lastik118, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каскадная лестница в Кисловодске

Этот маршрут соединит две известные достопримечательности города — "Замок коварства и любви" и "Гору Кольцо". Его протяжённость будет порядка 10 километров.

Разработка сметной документации этого проекта уже запланирована на следующий год.

Уточнения

Кислово́дск — город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр городского округа город-курорт Кисловодск. Бальнеологический и климатический курорт.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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