В Кисловодске планируют сделать новую прогулочную зону

В Кисловодске планируют создать прогулочный маршрут между двумя туристическими зонами.
Этот маршрут соединит две известные достопримечательности города — "Замок коварства и любви" и "Гору Кольцо". Его протяжённость будет порядка 10 километров.
Разработка сметной документации этого проекта уже запланирована на следующий год.
Кислово́дск — город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр городского округа город-курорт Кисловодск. Бальнеологический и климатический курорт.
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