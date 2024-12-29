В Кисловодске планируют сделать новую прогулочную зону

0:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Кисловодске планируют создать прогулочный маршрут между двумя туристическими зонами.

Фото: Собственная работа by Lastik118, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Каскадная лестница в Кисловодске

Этот маршрут соединит две известные достопримечательности города — "Замок коварства и любви" и "Гору Кольцо". Его протяжённость будет порядка 10 километров.

Разработка сметной документации этого проекта уже запланирована на следующий год.

Уточнения

Кислово́дск — город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр городского округа город-курорт Кисловодск. Бальнеологический и климатический курорт.

