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Как выбрать отель для путешествий с собакой — советы кинолога

1:43
Туризм

Зимние каникулы — популярное время для путешествий, и многие владельцы собак предпочитают брать своих питомцев с собой.

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Однако найти подходящий отель, который будет удобен как для хозяина, так и для собаки, может стать настоящей проблемой. Кинолог Мелисса Гудман, которая регулярно путешествует со своей собакой Аспен, поделилась рекомендациями по выбору отеля.

По словам Гудман, ключевым критерием является просторность номера: большие комнаты позволяют разместить манежи, клетки и обустроить игровую зону для собаки. Она также отметила, что современные отели нередко предлагают специальные зоны отдыха для домашних животных с прямым выходом из номера. Гостиницы, оборудованные такими удобствами, делают пребывание питомцев максимально комфортным, пишет Pets Radar.

Для владельцев собак важно выбирать тихие отели с открытыми пространствами и необходимыми удобствами. Кроме того, чтобы сделать поездку комфортнее, Гудман советует брать с собой вещи, которые пахнут домом, например, кроватку или одеяло питомца. Манеж для собаки тоже стоит взять и заранее напомнить питомцу, как его использовать.

Кинолог также добавила, при планировании путешествия с собакой стоит предусмотреть запас вещей для питомца.

"У Аспен обычно с собой гораздо больше вещей, чем у меня", — шутит эксперт.

Кинологи Джулиана ДеВиллемс и Амелия Стил подчеркивают, что важно избегать распространённых ошибок, например, неправильного поведения питомца в общественных местах, и заранее готовить его к поездке.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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