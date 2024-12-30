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Акула унесла жизнь туриста на египетском курорте

1:19
Туризм

На египетском курорте Марс-эль-Алам на Красном море произошел трагический инцидент: от нападения акулы погиб иностранный турист, а другой отдыхающий получил травмы.

Акула
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акула

Министерство окружающей среды Египта подтвердило факт нападения, уточнив, что оно произошло за границей зоны, отведенной для купания, за буйками.

Информация о национальности пострадавших не была сразу раскрыта египетскими властями. Однако генеральный консул РФ в Хургаде сообщил, что оба туриста прибыли из Италии. Обстоятельства нападения остаются неизвестными, и чиновники пока воздерживаются от дополнительных комментариев.

Министерство окружающей среды Египта ведет расследование инцидента и планирует усилить меры безопасности на курортах Красного моря. Нападения акул в этом регионе редки, но периодически происходят за пределами зон, предназначенных для купания.

Пляжи Марса-эль-Алама остаются популярным местом отдыха, однако такие происшествия вызывают обеспокоенность как у туристов, так и у местных властей. Эксперты напоминают о важности соблюдения правил безопасности и избегания купания в неразрешенных зонах.

Уточнения

Ма́рса-эль-А́лам (араб. مرسى علم‎) — небольшой курортный город в губернаторстве Красное Море, Египет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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