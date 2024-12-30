Американец попытался проникнуть в самолёт без билета, но был пойман с поличным в сортире

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В американском Сиэтле накануне католического Рождества произошёл инцидент: мужчина проник на борт самолёта авиакомпании Delta Air Lines без билета. Он планировал отправиться на Гавайи, но был задержан в сортире.

Фото: commons.wikimedia.org by Елена1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наручники милиции

Этот случай стал вторым за месяц происшествием, когда пассажиры обходят систему безопасности в крупных аэропортах США.

Месяцем ранее россиянка Светлана Дали смогла без проездных документов долететь из Нью-Йорка в Париж на борту самолёта Delta, прячась в туалетах.

Однако в этот раз авантюрист привлёк внимание экипажа во время рулёжки самолёта к взлетной полосе. Командир судна решил вернуть лайнер к терминалу, где экипаж открыл двери самолёта.

Нарушитель воспользовался этим и попытался скрыться в уборной аэропорта. Однако сотрудники полиции вычислили его по записям камер видеонаблюдения и задержали прямо в нужнике.

Инцидент доставил неудобства пассажирам рейса. Всех их попросили покинуть самолёт и пройти повторную проверку на контрольно-пропускных пунктах. Тем временем кинологи с собаками обследовали самолёт, чтобы убедиться в отсутствии угроз безопасности. После проверок рейс вылетел в Гонолулу с задержкой.

Управление транспортной безопасности США и администрация авиакомпании Delta пока не дали объяснений, как мужчина смог обойти многоуровневую систему проверки документов. Этот случай, как и инцидент с россиянкой, привлёк внимание федеральных прокуроров. Вопросы о надёжности системы контроля остаются открытыми.

Уточнения

Сиэ́тл (англ. Seattle МФА: ) — портовый город на западном побережье Соединённых Штатов Америки, являющийся окружным центром округа Кинг, штат Вашингтон.



Гонолу́лу (англ. и гав. Honolulu, в переводе с гав. — «защищённая бухта») — город на острове Оаху Гавайского архипелага, столица штата Гавайи и округа Гонолулу.

