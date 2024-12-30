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Авиакомпания Utair снова в центре скандала из-за задержек

2:09
Туризм

Пассажиры рейса UT 395 авиакомпании Utair более 12 часов ожидают вылета из Москвы во Владикавказ. Boeing 737-800 должен был отправиться из Внуково в 00:25, однако на онлайн-табло указано новое время — 15:20, что на 15 часов позже запланированного.

Аэропорт
Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аэропорт

По словам пассажиров, рейс переносили более десяти раз. Первоначально задержку объясняли неблагоприятной погодой в аэропорту назначения: взлетно-посадочную полосу в Беслане очищали от снега. Однако с 6 утра аэропорт возобновил приём самолётов, но рейс Utair так и не отправился.

Гостиницу пассажирам предоставили только после 7 часов ожидания. Как сообщает телеграм-канал Shot, люди не получили воду и питание. В качестве компенсации авиакомпания выдала ваучеры на питание номиналом 700 рублей, что вызвало возмущение среди ожидающих.

Сбой в расписании коснулся и других рейсов Utair в этом направлении. Рейс UT 355, который должен был вылететь в 01:10, перенесён на 13:30, а UT 561 — на 23:50 вместо 13:30.

При этом другие перевозчики продолжают выполнять рейсы из Москвы во Владикавказ с минимальными задержками. Например, рейс S7 2153 авиакомпании S7 вылетел из Домодедово по расписанию, а рейс DP 6905 компании "Победа" из Шереметьево задержался лишь на 45 минут.

Задержки авиарейсов становятся частым явлением. Ранее египетская авиакомпания AlMasria из-за технических проблем задержала рейс UJ 614 из Москвы в Шарм-эль-Шейх на двое суток. Это вызвало стихийный митинг пассажиров в Шереметьево, требовавших срочной замены самолёта.

Уточнения

ЮТэйр (англ. Utair) — российская авиакомпания, образующая вместе с дочерними структурами (АО «ЮТэйр — Вертолётные услуги», АО «ЮТэйр», АО «ЮТэйр-Инжиниринг», ООО «ТС Техник», «Центр подготовки персонала» и ООО «ЮТэйр-Информационные технологии») один из крупнейших в стране авиахолдингов — группу «ЮТэйр».

Владикавка́з (осет. , ингуш. Буру или Буро — «Крепость», с 1931 по 1944 и с 1954 по 1990 год — Орджоникидзе) — город на юге России, в центральной части Северного Кавказа. Столица Республики Северная Осетия — Алания. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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