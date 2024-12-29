Курорт Роза Хутор принял 8-миллионного туриста Сочи

8:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Восьмимиллионный турист курорта "Роза Хутор" вместе с семьей разместился в пятизвездочном отеле Rosa Springs.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Награждение 8-миллионного туриста на курорте Роза Хутор

В Сочи встретили 8-миллионного туриста с начала года. Им стал Игорь Хорошев, который приехал из Воронежа с супругой и двумя детьми. Для отдыха гости выбрали семейный пятизвездочный Life Balance отель Rosa Springs в Горной Олимпийской деревне «Роза Хутор». Ему вручили памятный сертификат восьмимиллионного туриста, а также сертификат на оздоровительные процедуры для всей семьи и бесплатные ски-пассы на 5 дней от курорта.

– Очень рад, что нашим рекордным туристом стал глава дружной семьи из средней полосы России. Поздравляю наших гостей и желаю им получить самые приятные впечатления от отдыха в нашем горном кластере. Нынешний показатель турпотока стал самым высоким за более чем вековую историю Сочи, как курорта. Мы приняли в этом году на 400 тысяч гостей больше, чем в 2023-м. Восемь миллионов человек - это порядка 37 процентов от всего турпотока Краснодарского края. В консолидированный бюджет региона отрасль принесла более 10 млрд рублей. Мы были и остаемся одним из главных направлений на туристической карте России, и это стимул для дальнейшего развития этой сферы и всех смежных направлений. Уровень сервиса и качество услуг для наших гостей продолжим повышать, - отметил глава города Сочи Андрей Прошунин.

Отдых в горах Сочи семья Хорошевых выбрала из-за возможности провести активные выходные на горнолыжных склонах, а также с максимальной пользой для здоровья в антистресс-номере и медицинском центре. Ключевым принципом выбранного ими семейного отеля является использование передовых технологий санаторно-курортного лечения для взрослых и детей. Особой популярностью здесь пользуется программа «Здоровый сон». Rosa Springs часто назвают "санаторием в горах", это единственный отель в горном кластере Сочи с собственным бюветом природной лечебно-столовой воды - "Сочинская" и " Пластунская". На самом курорте «Роза Хутор» также созданы все необходимые условия для семейного отдыха: самая большая зона катания в России – 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника, детские центы, музей археологии с современным технологиям дополненной реальности, горные аттракционы, катания на собачьих упряжках, общение с перуанскими альпаками в парке «Пача мама», встреча с северными оленями на специальной ферме. В уникальном этно-парке «Моя Россия» разработана специальная экскурсионная программа с участием Деда Мороза, которая рассказывает о традициях празднования Нового года и Рождества в России.

– Любим отдыхать в России и часто приезжаем в Сочи. Из Воронежа в Сочи лететь достаточно удобно, поэтому пользуемся любой возможностью чтобы прилететь на 2-3 дня и просто подышать морским или горным воздухом. Особенно любим зимний сезон, любим горы, любим кататься, вот уже второй сезон приобщаем детей к горнолыжному спорту. Нам пообещали дополнительные оздоровительные услуги и, я думаю, что мы с удовольствием попробуем их все, - рассказал Игорь Хорошев.

В целом рост турпотока в 2024 году в Сочи составил 5,17 % в сравнении с предыдущим 2023 годом. Средняя заполняемость организованного гостиничного сектора вышла на уровень 76,9% с увеличением на 0,48% в сравнении с прошлым годом. В летний сезон с мая по сентябрь включительно Сочи принял порядка 4,7 млн. человек, самым посещаемым традиционно стал август с загрузкой 93,2%, когда на курорте отдохнули 1,13 млн. туристов (2023г. 92,9% – 1,08 млн. туристов). Также Сочи традиционно возглавил рейтинг самых популярных направлений для отдыха в России на период бархатного сезона, в сентябре-октябре город принял около 1,4 млн. гостей.

Горные курорты Сочи в этом году демонстрирует позитивную динамику по турпотоку, количество посетителей увеличилось в среднем на 10% по сравнению с 2023 годом. Интерес к отдыху горах остается высоким благодаря развитой зимней горнолыжной инфраструктуре, протяженным летним туристическим маршрутам, большому выбору качественных услуг, организации безопасности, а также акценту на событийность, оздоровление и локальную кухню. Например, с мая по ноябрь 2024 года курорт «Роза Хутор» посетило рекордное за последние 5 лет количество гостей – более 1,06 млн. человек, что на 6% превышает показатель прошлого года. Число иностранных туристов на «Роза Хутор» за этот период составило свыше 7 тысяч человек, это в два раза больше, чем в летнем сезоне 2023 года.

Традиционно наибольший туристический спрос на отдых в Сочи проявляют жители Москвы и Московской области. Далее следует Краснодарский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. От 2 до 3% туристов прибывали в Сочи из Свердловской, Челябинской и Самарской областей, а также Ставропольского края. На остальные регионы РФ приходится в среднем один процент турпотока в год.

Совокупный туристический поток в Сочи за 10 лет составил почти 72,2 млн человек: в 2014г. – 5,6 млн чел., в 2015г. – 5,8 млн чел., в 2016г. – 6,4 млн чел., в 2017г. – 6,3 млн чел., в 2018г, - 6,4 млн чел., в 2019г. – 6,5 млн чел., в 2020г. – 5,5 млн чел. (снижение в связи с временным закрытием курорта на фоне пандемии коронавируса), в 2021г. – 6,9 млн. чел., в 2022г. – 7,2 млн. чел, в 2023г. – 7,6 млн. чел., в 2024г. - 8 млн туристов.

Подсчет осуществляется департаментом курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи в ежедневном режиме на основании данных гостиничной и транспортной статистики, получения информации по количеству посещения объектов турпоказа и горнолыжных курортов, потребления продуктов питания, питьевой воды, объемов коммунальных услуг и ТКО.

Ожидается, что на период предстоящих новогодних и рождественских праздников горный и прибрежный кластеры Сочи примут около 300 тысяч гостей с размещением в организованном гостиничном секторе и еще 200 тысяч так называемых однодневных туристов.