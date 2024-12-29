Как изменится туризм в 2025: от авиарейсов до налогов

3:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты туристической отрасли Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ-ТУР», и Артур Мурадян, глава Space Travel, поделились своими прогнозами с изданием TourDom.ru.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ турист

Цены и конкуренция

Согласно мнению экспертов, курс рубля продолжит слабеть, что приведёт к росту стоимости туристических услуг. Это усилит конкуренцию между туроператорами за клиентов. Дмитрий Арутюнов отметил, что в таких условиях выигрывают опытные турагенты, способные оперативно предоставлять варианты для бронирования: «Туристы предпочтут те компании, которые могут быстро подтверждать туры и отели».

Скидки на перелёты

Несмотря на рост цен, у туристов остаётся возможность экономить благодаря скидкам от российских авиакомпаний. Например, рейсы «Победы» из Москвы в Дубай в декабре стоили всего 15 тысяч рублей туда-обратно. Такие предложения делают иностранные авиакомпании менее конкурентоспособными.

Отношения с зарубежными партнёрами

Дмитрий Арутюнов рассказал, что на декабрьской выставке ILTM в Каннах зарубежные компании проявили больше интереса к сотрудничеству с российским рынком. Некоторые бренды заявили о планах вернуться в Россию, поддержать PR-кампании и наладить связи с отечественными туроператорами.

Тем не менее, сложности с международными платежами остаются одной из главных проблем для турфирм. Высокие расходы на конвертацию валют продолжают влиять на бизнес.

Перспективы авиаперевозок

Ожидается, что в 2025 году откроются новые направления для российских туристов. Дмитрий Арутюнов предполагает, что появятся рейсы в Танзанию, Малайзию, на Филиппины и в Саудовскую Аравию. Последняя привлекает внимание новым курортом Red Sea Project, который будет готов к приёму туристов с 18 отелями к концу 2025 года.

Артур Мурадян прогнозирует возвращение на российский рынок авиакомпаний Vietnam Airlines и Thai Airways. Пока что перелёты во Вьетнам ограничиваются рейсами «Аэрофлота» и «ИрАэро». Основные препятствия для возвращения иностранных авиаперевозчиков – страховые сложности и опасения санкций.

Налоговая нагрузка и законодательные изменения

С 1 января вступают в силу новые правила по НДС. Компании с годовым оборотом от 60 миллионов рублей начнут платить налог по ставке 5% или 7%, что приведёт к росту расходов. Чтобы поддержать отрасль, Минэкономразвития планирует изменить понятие «турпродукт». Если турпродуктом будет признана комбинация размещения и любой туруслуги, внутренние туроператоры смогут воспользоваться льготой по освобождению от НДС. Однако для выездных туров вырастут платежи в фонды персональной ответственности.

Эксперты подчёркивают, что для эффективной настройки законодательства в органах власти требуется больше специалистов с опытом работы в турбизнесе.