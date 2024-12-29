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Новый авиамаршрут Бангкок – Муан закончился трагедией

2:06
Туризм

Сегодня утром в аэропорту Муан, Южная Корея, потерпел крушение самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air. На борту находились 181 человек, включая 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство из них погибли.

Двигатель Boing
Фото: commons.wikimedia.org by Davidelit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель Boing

Лайнер вылетел из Бангкока и должен был приземлиться в Муане в 8:30 по местному времени (2:30 мск). Во время полета произошло столкновение с птицами, что вызвало поломку шасси. Пилотам пришлось совершить посадку на фюзеляж. Однако из-за высокой скорости самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

По информации издания "Чосон ильбо", среди пассажиров большинство были гражданами Южной Кореи, также на борту находились двое граждан Таиланда. Российских граждан на борту не было.

Официально подтверждена гибель 85 человек, но окончательное число жертв пока не названо. Из 181 человека в живых остались только двое. По данным агентства "Ренхап", это пассажирка и бортпроводница, которые находятся в тяжелом состоянии. Reuters сообщает, что выжили два члена экипажа — мужчина и женщина, которых госпитализировали с серьезными травмами.

На месте трагедии продолжаются пожарные и спасательные работы. В операции задействованы 32 пожарные машины и десятки спасателей. На место уже прибыл вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок. Авиакомпания Jeju Air заявила, что окажет поддержку семьям погибших.

В связи с аварией в аэропорту Муан отменены все рейсы на вылет и прилёт.

Boeing 737-800, участвовавший в трагедии, был относительно новым самолетом, выпущенным в 2009 году. Новый маршрут Бангкок — Муан был открыт всего три недели назад.

Уточнения

Муан — аэропорт в Южной Корее.

Бангко́к в Таиланде используется название Крунгте́п (тайск. กรุงเทพฯ, Крунгтхеп, или กรุงเทพมหานคร, Крунг Тхеп Маха Накхон) — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,4 млн чел. (2022).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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