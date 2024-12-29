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Новая туристическая деревня "Ларга" в Ванинском районе

2:25
Туризм

В 2024 году показатели выездного туризма в Хабаровском крае заметно выросли. По словам исполняющего обязанности министра туризма региона Александра Карева, за год из региона за рубеж с туристическими целями отправится около 120 тысяч человек, что составляет 152,5% от прошлогоднего уровня.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Жители края активно посещали курортные города Китая — Янтай, Вэйхай, Бэйдайхэ, куда летом можно было добраться через Фуюань. Осенью был запущен рейс на остров Хайнань, а в октябре — в город Цзямусы.

Кроме китайских направлений, популярными остаются Таиланд и Узбекистан, а также страны, куда добираются через крупные транзитные города, такие как Москва и Владивосток. Среди них — ОАЭ, Филиппины, Бали, страны Европы и Япония.

Международный въездной туризм в Хабаровский край представлен преимущественно туристами из Китая. Это стало возможным благодаря межправительственному соглашению о безвизовых групповых поездках между Россией и КНР. Наиболее популярными местами остаются Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, но в 2024 году китайские туристы также посетили Шантарские острова.

Особый интерес у китайских гостей вызывают глэмпинги с активностями на природе. В декабре для китайских туроператоров провели промотур, где продемонстрировали возможности зимнего отдыха. Положительные отзывы участников стимулируют развитие новых программ, включая посещение баз отдыха с рыбалкой.

Ключевым туристическим объектом региона может стать туристическая деревня "Ларга", открывшаяся в конце 2024 года в Ванинском районе. Здесь гости могут насладиться заповедными местами с уникальными природными ландшафтами, такими как Татарский пролив, остров Токи, где рождаются детёныши тюленей, и старинный маяк на краю земли.

Кроме того, туристам предлагают познакомиться с культурой коренных народов, поучаствовать в традиционных праздниках и шаманских ритуалах. Карев подчеркнул, что это место может привлечь не только российских, но и иностранных путешественников.

Уточнения

Ва́нино — рабочий посёлок в Хабаровском крае России. Административный центр Ванинского района.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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