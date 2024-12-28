Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый закон упростит россиянам доступ к банковским операциям
Главные правила здоровой зимы
Как правильно умываться: три средства, которые спасут вашу кожу
Диета без фанатизма: как контролировать питание без стресса
Баранина в горшочках: пошаговый рецепт для праздничного ужина
Огурцы, перцы и томаты: сорта, приносящие удачу в 2025 году
Как выбрать правильный грунт для зимнего огорода: советы и рекомендации
Условие, чтобы закончить школу: названы минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 год
Побеждаем пырей: проверенные методы для каждого садовода

В задунайский Капош едут, чтобы насладиться отдыхом в термальных ваннах

0:55
Туризм

Летние курорты южного берега озера Балатон могут стать отличным планом Б в дождливую погоду.

Бассейн
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бассейн

Но другие курорты, открытые круглый год, также заслуживают внимания, как сообщает портал Thermal Online.

Спа-курорт идеален: он не слишком большой и не слишком маленький.

В зимние месяцы здесь функционирует открытый и частично крытый бассейн с гидромассажем, а также доступна веб-камера для просмотра в любое время.

Внутренний спа-бассейн, оборудованный спа-салоном и сауной, создает атмосферу для расслабляющего отдыха.

Важно отметить, что термы Венгрии обладает самым высоким содержанием минералов в воде из всех стран Европы.

Город Капош, расположенный в Сантоде, благодаря своему местоположению привлекает множество туристов не только из Венгрии, но и из Германии.

Уточнения

Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Еда и рецепты
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома Аудио 
Стали известны гонорары выступавшей на Рублёвке Аллы Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Стали известны гонорары выступавшей на Рублёвке Аллы Пугачёвой
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Недвижимость
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
Главные правила здоровой зимы
Как правильно умываться: три средства, которые спасут вашу кожу
Диета без фанатизма: как контролировать питание без стресса
Баранина в горшочках: пошаговый рецепт для праздничного ужина
Огурцы, перцы и томаты: сорта, приносящие удачу в 2025 году
Как выбрать правильный грунт для зимнего огорода: советы и рекомендации
Условие, чтобы закончить школу: названы минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 год
Побеждаем пырей: проверенные методы для каждого садовода
Посланники Земли в космосе: золотые диски расскажут инопланетянам многое
Глава немецкой Welt уволилась после выхода интервью с Маском: что произошло?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.