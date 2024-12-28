В задунайский Капош едут, чтобы насладиться отдыхом в термальных ваннах

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летние курорты южного берега озера Балатон могут стать отличным планом Б в дождливую погоду.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бассейн

Но другие курорты, открытые круглый год, также заслуживают внимания, как сообщает портал Thermal Online.

Спа-курорт идеален: он не слишком большой и не слишком маленький.

В зимние месяцы здесь функционирует открытый и частично крытый бассейн с гидромассажем, а также доступна веб-камера для просмотра в любое время.

Внутренний спа-бассейн, оборудованный спа-салоном и сауной, создает атмосферу для расслабляющего отдыха.

Важно отметить, что термы Венгрии обладает самым высоким содержанием минералов в воде из всех стран Европы.

Город Капош, расположенный в Сантоде, благодаря своему местоположению привлекает множество туристов не только из Венгрии, но и из Германии.

Уточнения

Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.



