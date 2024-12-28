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Откройте для себя Надудвар — термальные ванны с лечебными свойствами

1:37
Туризм

Надудварские термальные ванны расположены в восточной Венгрии, в 32 километрах от Хайдусобосло.

термальный источник
Фото: Wikimedia Commons by Wi1234 is licensed under Public domain
термальный источник

Здесь предлагают спа-услуги по разумной цене, сообщает poznatsvet.cz.

Надудвар находится на юге региона Хортобадь, часть которого входит в национальный парк Хортобадь. Термальные ванны открылись в 1969 году и получили официальный статус лечебной воды в 2001 году.

В 2015 году спа-центр был преобразован в медицинский. 

В центре города установлен памятник героям, открытый в 1926 году.

Надудвар является родиной многих известных личностей, включая поэтов, актеров, режиссеров, ученых и спортсменов.

В зимний период доступны финская сауна, инфракрасная сауна и паровая баня. Летом добавляются дополнительные бассейны с различной температурой воды.

Входной билет стоит примерно 1200 форинтов (около 300 рублей). Совместное посещение сауны и спа-салона обойдется в 2600 форинтов (около 670 рублей).

Спа-центр работает ежедневно, кроме дней технического обслуживания. Термальный спа-центр Надудвар предлагает качественный отдых и терапевтические процедуры по доступной цене.

Посещение венгерских термальных ванн способствует восстановлению сил как тела, так и разума.

Уточнения

Спа — метод физиотерапии, связанный с водой. Иногда используется для обозначения таких понятий, как баня, водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия и даже псаммотерапия.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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