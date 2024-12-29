Неисправный снегоход оставил туристов в горах Камчатки без связи

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Камчатке на горном массиве Вачкажец оказалась в затруднительном положении группа туристов из трёх взрослых и двух маленьких детей в возрасте от полутора до двух с половиной лет.

Фото: Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.ru В горах

Об этом сообщает Telegram-канал "РЕН ТВ|Новости".

Туристы отправились в горы кататься на снегоходах, но их техника вышла из строя, и группа оказалась без связи и возможности выбраться самостоятельно.

После нескольких попыток одному из участников удалось наладить связь и вызвать спасателей. В настоящее время спасательная операция уже началась.

Ранее сообщалось о мужчине из Китая, который провёл три дня в колодце в лесу Таиланда. Он получил сотрясение мозга, сломал запястье и напугал местных жителей своими криками.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.



