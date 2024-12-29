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Неисправный снегоход оставил туристов в горах Камчатки без связи

0:50
Туризм

На Камчатке на горном массиве Вачкажец оказалась в затруднительном положении группа туристов из трёх взрослых и двух маленьких детей в возрасте от полутора до двух с половиной лет.

В горах
Фото: Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.ru
В горах

Об этом сообщает Telegram-канал "РЕН ТВ|Новости".  

Туристы отправились в горы кататься на снегоходах, но их техника вышла из строя, и группа оказалась без связи и возможности выбраться самостоятельно.  

После нескольких попыток одному из участников удалось наладить связь и вызвать спасателей. В настоящее время спасательная операция уже началась.  

Ранее сообщалось о мужчине из Китая, который провёл три дня в колодце в лесу Таиланда. Он получил сотрясение мозга, сломал запястье и напугал местных жителей своими криками.  

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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