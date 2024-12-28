Запустили новый транспортный узел и музей в сердце Греции

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В греческом городе Салоники открыли первую линию метро с автоматизированными поездами. Линия включает 14 станций и уникальный подземный музей.

Фото: commons.wikimedia.org by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Греции

Строительство метро началось в 2006 году, но из-за множества археологических находок его пришлось углубить, что задержало завершение проекта почти на 20 лет. Во время раскопок было обнаружено около 300 000 артефактов. Открытие планировали на 2012 год, но работы завершились только в 2024-м.

Метрополитен теперь не только транспортная система, но и музей под открытым небом. На станции "Венизелу" воссоздана древняя торговая площадь с мраморным покрытием и колоннами.

Обслуживание пассажиров осуществляют беспилотные поезда производства Hitachi Rail. Стоимость разового билета составляет 0.60 евро, а проездного на день — 2.50 евро. Метро работает ежедневно с 5:30 до 00:30, а в пятницу и субботу — до 2:00 ночи.

Уточнения

Метрополите́н ме́тро — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.



