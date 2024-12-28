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Посадочный талон — как ваш рейс может стать добычей мошенников

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Туризм

Многие из нас после полета выбрасывают посадочный талон в мусор или забывают его в кармане.

Билет на самолет
Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Билет на самолет

Однако этот на первый взгляд бесполезный кусок бумаги может стать ценным инструментом для мошенников.

На посадочном талоне содержатся важные личные данные, такие как имя, номер рейса, маршрут, а также штрихкод, который скрывает информацию о вашей брони. Злоумышленники, отсканировав его, могут получить доступ к вашим контактным данным, а в некоторых случаях — даже к платежной информации, связанной с покупкой билета.

Чтобы защитить себя, избегайте выбрасывать посадочный талон в общественных местах. Оптимальный способ — уничтожить его, порвав или измельчив. Если вы используете электронный талон, убедитесь, что он удален или сохранён в защищённой папке.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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