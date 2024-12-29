Авиапассажир пытался разбить иллюминатор самолёта

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажир рейса "Аэрофлота" из Дубая в Москву устроил дебош на борту, заставив экипаж совершить экстренную посадку в Баку. Инцидент, о котором сообщил телеграм-канал Baza, произошёл из-за неадекватного поведения 38-летнего мужчины, который сначала напал на попутчиков и бортпроводников, а затем попытался разбить иллюминатор.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки в наручниках

По словам свидетелей, до вылета мужчина выглядел трезвым, однако уже в воздухе он начал употреблять алкоголь. Когда самолёт находился вблизи Азербайджана, у пассажира начался приступ немотивированной агрессии. Он оскорблял других пассажиров и членов экипажа, а на замечания отвечал попытками завязать драку.

Благодаря помощи других пассажиров экипажу удалось надеть на мужчину наручники и зафиксировать его с помощью скотча. Однако дебошир вырвался и начал яростно бить по иллюминатору. Чтобы обезопасить других людей на борту, пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.

Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что по прибытии дебошир был передан азербайджанской полиции, а самолёт после дозаправки продолжил полёт до Москвы.