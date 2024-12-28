Как пройдёт Ботанический Новый год в Петербурге

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2 по 8 января 2025 года в Санкт-Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого пройдёт фестиваль "Ботанический Новый год".

Фото: commons.wikimedia.org by FriendsofMBG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ботанический сад

Посетителей ждут увлекательные маршруты через оранжереи — Тропический или Субтропический (в зависимости от даты), посещение Ботанического музея и выставка икебан. Для юных гостей организован специальный квест.

Как указано на сайте сада, в дни фестиваля обычные билеты в парк или оранжереи продаваться не будут — можно будет приобрести только единые билеты, включающие все мероприятия, сообщают "Тонкости туризма".

Ранее стало известно, что с 14 по 31 января в российских регионах пройдёт фестиваль аутентичной уральской кухни.

Уточнения

Оранжере́я — пристройка или строение для выращивания растений, искусственная экосистема.



