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Как пройдёт Ботанический Новый год в Петербурге

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Туризм

С 2 по 8 января 2025 года в Санкт-Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого пройдёт фестиваль "Ботанический Новый год".

Ботанический сад
Фото: commons.wikimedia.org by FriendsofMBG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ботанический сад

Посетителей ждут увлекательные маршруты через оранжереи — Тропический или Субтропический (в зависимости от даты), посещение Ботанического музея и выставка икебан. Для юных гостей организован специальный квест.  

Как указано на сайте сада, в дни фестиваля обычные билеты в парк или оранжереи продаваться не будут — можно будет приобрести только единые билеты, включающие все мероприятия, сообщают "Тонкости туризма". 

Ранее стало известно, что с 14 по 31 января в российских регионах пройдёт фестиваль аутентичной уральской кухни.  

Уточнения

Оранжере́я — пристройка или строение для выращивания растений, искусственная экосистема.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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