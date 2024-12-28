Как пройдёт Ботанический Новый год в Петербурге

С 2 по 8 января 2025 года в Санкт-Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого пройдёт фестиваль "Ботанический Новый год".
Посетителей ждут увлекательные маршруты через оранжереи — Тропический или Субтропический (в зависимости от даты), посещение Ботанического музея и выставка икебан. Для юных гостей организован специальный квест.
Как указано на сайте сада, в дни фестиваля обычные билеты в парк или оранжереи продаваться не будут — можно будет приобрести только единые билеты, включающие все мероприятия, сообщают "Тонкости туризма".
Ранее стало известно, что с 14 по 31 января в российских регионах пройдёт фестиваль аутентичной уральской кухни.
Оранжере́я — пристройка или строение для выращивания растений, искусственная экосистема.
Ученые впервые телепортировали квантовое состояние света через интернет. Это открывает дверь к созданию квантовых сетей и меняет будущее технологий.