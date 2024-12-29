Крабовый салат и глинтвейн на рельсах

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Железнодорожные компании решили сделать новогодние поездки пассажиров по-настоящему праздничными, введя специальные меню на рейсах. В вагонах-ресторанах РЖД пассажиров будут угощать рыбными и мясными ассорти, сёмгой с соусом тартар, куриным филе "под шубой" с картофелем и десертами с клюквой, брусникой, сгущённым молоком и кедровыми орешками.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовый салат

В вагонах-бистро предлагают более простое меню: котлеты из щуки с картофельным пюре, мясо "по-советски", знаменитые королевские ватрушки с вишнёвым вареньем и другие традиционные блюда.

"Сапсан" также подготовил праздничные блюда: салат "Столичный" и красную икру, а в "Рускеальском экспрессе" пассажирам предложат бутерброды с форелью и горячий напиток со смородиной и чабрецом.

"Гранд Сервис Экспресс", обслуживающий крымское направление, уже три недели радует пассажиров новогодним меню. В него вошли крабовый салат, куриная ножка с печёными яблоками в медово-соевом соусе и облепиховый чай. "Виноградный экспресс", курсирующий к крымским виноградникам, предлагает блюда местной кухни, включая салат оливье и мандарины.

Пассажиров "Гранд Экспресса" на маршруте Петербург — Москва ждет утончённое меню: микс с куриным филе, томатами черри, авокадо и пармезаном, утиную ножку с карамелизированной грушей и брусничным соусом, а также глинтвейн с вишнёвым соком и пряностями. Для детей предусмотрены отдельные блюда.

А вот в "Аэроэкспрессе" праздничное меню не ввели. Пассажирам доступны привычные сэндвичи, чипсы и орешки, но только с 8 утра до 8 вечера. Тем, кто встретит Новый год в пути (например, на поездах, прибывающих на вокзалы Москвы после полуночи), придётся позаботиться о праздничной провизии самостоятельно.