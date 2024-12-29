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Почему авиакомпании отменяют рейсы в Россию

1:08
Туризм

"Туркменские авиалинии" объявили о временной приостановке полётов между Ашхабадом и Москвой до конца января. Рейсы по этому направлению выполнялись трижды в неделю.

Самолёт МС-21-300
Фото: commons.wikimedia.org by TyXeD0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самолёт МС-21-300

"Полёты по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад отменены с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Пассажирам доступен полный возврат стоимости билетов", — сообщили в компании. Причины отмены рейсов авиаперевозчик не уточнил.

Отмена полётов между Россией и другими странами — не единичный случай. Ранее "Азербайджанские авиалинии" временно приостановили рейсы в десять российских городов. Казахстанская Qazaq Air отменила полёты в Екатеринбург на месяц, FlyDubai прекратила выполнение рейсов в Сочи и Минеральные Воды, а израильская El Al временно остановила полёты в Москву.

Эти ограничения накладывают дополнительные сложности на международное авиасообщение и могут повлиять на туристические и деловые потоки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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