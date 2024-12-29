Почему авиакомпании отменяют рейсы в Россию

"Туркменские авиалинии" объявили о временной приостановке полётов между Ашхабадом и Москвой до конца января. Рейсы по этому направлению выполнялись трижды в неделю.
"Полёты по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад отменены с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Пассажирам доступен полный возврат стоимости билетов", — сообщили в компании. Причины отмены рейсов авиаперевозчик не уточнил.
Отмена полётов между Россией и другими странами — не единичный случай. Ранее "Азербайджанские авиалинии" временно приостановили рейсы в десять российских городов. Казахстанская Qazaq Air отменила полёты в Екатеринбург на месяц, FlyDubai прекратила выполнение рейсов в Сочи и Минеральные Воды, а израильская El Al временно остановила полёты в Москву.
Эти ограничения накладывают дополнительные сложности на международное авиасообщение и могут повлиять на туристические и деловые потоки.
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