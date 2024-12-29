Российские регионы - это магнит для интуристов

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило новый инструмент для анализа и развития международного въездного туризма — диагностическую карту. Этот инструмент создан для оценки возможностей и ресурсов регионов России в сфере туризма, чтобы помочь выявить их сильные стороны и разработать амбициозные цели.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг России

Диагностическая карта включает всесторонний анализ текущего состояния туризма региона. Сравниваются данные 2019 и 2024 годов, проводится оценка инфраструктуры, транспортной доступности и туристических объектов. Также она содержит сценарии для привлечения иностранных туристов, стратегическое видение развития туризма и рекомендации по формированию междисциплинарной команды для реализации задач.

Этот инструмент станет ключевым элементом программы АСИ "Открой твою Россию", которая входит в инициативу Discover Russia. Карта поможет регионам понять свои стартовые позиции и найти новые точки роста.

Диагностическая карта была представлена на образовательном интенсиве "Открой твою Россию", организованном Центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства совместно с АСИ. Мероприятие прошло при поддержке Минэкономразвития РФ и комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Диагностическая карта — это не только инструмент анализа, но и основа для создания стратегий, которые помогут регионам стать более привлекательными для иностранных туристов. Как отмечают в АСИ, она откроет новые перспективы и возможности для каждого региона.