Крупнейший балканский фестиваль маскарадных игр Сурва посетит Софию

5 января в парке "Борисова градина" в Софии пройдет третий по счету фестиваль "Сурва", который является крупнейшим на Балканах. Мероприятие традиционно организуется в городе Перник.

Фото: Wikipedia by Yvette de Wit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Музыкальный концерт

Участники представят жителям столицы красочные карнавальные костюмы кукеров, маски и ритуалы, основанные на зимних народных традициях Болгарии. Ожидается, что фестиваль соберет от 10 000 до 15 000 зрителей, которые смогут погрузиться в волшебство древней маскарадной культуры и насладиться очарованием болгарского фольклора.

Посетители увидят выступления как опытных, так и молодых артистов, интерпретирующих болгарскую этнографическую традицию. Также в этом году пройдет демонстрация работы мастеров по созданию масок и кулинарная выставка с традиционными зимними блюдами, которые будут предложены общинными центрами Перникского района.

Уточнения

Болга́рия — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

