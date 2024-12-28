Для всех Елизавет вход в Екатерининский дворец в этот день будет бесплатным

Екатерининский дворец решил сделать 29 декабря бесплатный вход для всех Елизавет, в честь дня рождения императрицы Елизаветы Петровны.

Фото: commons.wikimedia.org by GAlexandrova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Большой зал Екатерининского дворца, Санкт-Петербург

Эта акция будет распространяться только на основной маршрут. В него входит осмотр интерьеров Золотой анфилады, Большой зал и Янтарная комната.

При входе необходимо будет показать документ, удостоверяющий личность.

29 декабря Екатерининский дворец будет работать с десяти утра и до шести вечера. Касса открыта до 16:45, а вход в экспозицию до пяти вечера, пишет Петербург2.

Уточнения

Большо́й Екатери́нинский дворе́ц (Большо́й Царскосе́льский дворе́ц, Екатери́нинский дворе́ц, Большо́й дворе́ц, Ста́рый дворе́ц) — императорский дворец, официальная летняя резиденция трёх российских правительниц: Екатерины I, Елизаветы Петровны, Екатерины II.

