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Турагент назвала страны, куда россиян могут не пустить в 2025 году

1:23
Туризм

В 2025 году россиянам будет особенно сложно получить визы для поездок в страны Европейского Союза, Великобританию, США, а также Канаду и Японию, сообщила турагент Наталия Ансталь. Она отметила, что трудности могут возникнуть и при попытке посетить Албанию.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Визовые требования распространяются на все государства Европейского Союза, Англию, США, Австралию, Албанию, Канаду и Японию, а также на ряд других стран. Особенно строгие визовые процедуры существуют для США и Великобритании, где действуют самые жесткие правила, и где причинами отказа могут стать факторы, над которыми невозможно контролировать, особенно в условиях действующих санкций. В текущем году, скорее всего, ситуация останется прежней.

Ранее Ансталь упоминала, что россияне в 2025 году смогут обойтись без виз для поездок в Турцию, Сербию и Объединенные Арабские Эмираты. Она добавила, что среди стран, где также не потребуется виза, находятся Молдавия, Черногория, Куба, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Таиланд, Шри-Ланка и Филиппины. Кроме того, возможно пересечение границы по заграничному паспорту в Марокко и на Сейшельские Острова.

Уточнения

Кана́да — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире. По численности населения 37-е государство в мире (более 41 млн жителей в марте 2024 года).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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