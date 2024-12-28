В Алтайском крае есть озеро, каждую зиму привлекающее туристов своей необычностью

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ежегодно зимой Лебединое (Светлое) озеро становится одним из самых популярных у туристов мест отдыха на Алтае.

Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Васягина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лебединое (Светлое) озеро, Алтайский край

Озеро расположено возле села Урожайное в Алтайском крае. Можно отыскать его по навигатору или ориентируясь по указателям.

Каждую зиму сюда прилетают тысячи лебедей, чтобы остаться здесь до весны. Это озеро не замерзает круглый год.

Здесь даже специально установили смотровую площадку, с которой можно вблизи полюбоваться на грациозных лебедей, и сделать на память потрясающей красоты фотографии.

Уточнения

Светлое или Лебединое — озеро в Советском районе Алтайского края. Известно как место массовой зимовки лебедей-кликунов.



География

Посещение и охрана

Примечания

Автор Оксана Пермякова Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру

Озеро находится в 0,5 км южнее села Урожайное на территории Урожайного сельсовета. Из озера вытекает река Первая Кокша (приток Кокши).Озеро имеет максимальную длину 1550 м, среднюю ширину 168 м, максимальную глубину 1,48 м, среднюю глубину 1,06 м.Из-за обилия тёплых ключей, бьющих со дна, озеро зимой не замерзает, и даже в 40-градусный мороз температура воды в озере остаётся выше +4 градусов Цельсия. Из-за тепловых свойств озеро является местом зимовки лебедей и уток.Входит в состав заказника «Лебединый» (создан для сохранения единственной на Алтае зимовки лебедей-кликунов). Для посетителей на озере оборудованы смотровые площадки.Название озера связано с чистой и прозрачной на всю глубину водой.