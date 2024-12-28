Горящие туры из Москвы в Турцию: доступные цены на праздники

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В онлайн-системах бронирования появились выгодные предложения на туры в Турцию с вылетом из Москвы на новогодние праздники.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

Одни из самых доступных вариантов — GDS-турпакеты. Этот формат предполагает, что туроператор бронирует регулярный авиарейс в режиме реального времени через глобальные системы дистрибуции, основываясь на запросе клиента.

Например, отдых в отеле Kleopatra Bavyera 3* (курорт Аланья) с вылетом лоукостером «Победа» из Москвы 29 декабря и возвращением 3 января обойдётся в 62,1 тыс. рублей. Это около 30 тыс. рублей на человека при двухместном размещении.

Приведённые цены актуальны на 27 декабря.

Уточнения

Низкобюджетная авиакомпания также недорогая, лоукостер, дискаунтер (англ. low-cost carrier, low-cost airline, также no-frills carrier, discount carrier, budget carrier) — авиакомпания, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.

