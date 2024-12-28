Россия сокращает срок безвизового пребывания для иностранцев

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило, что с 1 января 2025 года иностранные граждане, прибывающие в Россию без визы, смогут находиться на территории страны не более 90 дней в течение одного года. Ранее этот срок составлял 90 дней в течение 180 суток.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мид рф

Эти изменения затронут всех иностранцев, приезжающих безвизово, за исключением случаев, которые регулируются законодательством или международными договорами.

В частности, предусмотренные законодательством в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и международными договорами России.