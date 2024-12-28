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Россия сокращает срок безвизового пребывания для иностранцев

1:00
Туризм

Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило, что с 1 января 2025 года иностранные граждане, прибывающие в Россию без визы, смогут находиться на территории страны не более 90 дней в течение одного года. Ранее этот срок составлял 90 дней в течение 180 суток.

мид рф
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мид рф

Эти изменения затронут всех иностранцев, приезжающих безвизово, за исключением случаев, которые регулируются законодательством или международными договорами.

В частности, предусмотренные законодательством в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и международными договорами России. 

"Срок временного пребывания иностранца, въехавшего в Российскую Федерацию по визе, остаётся неизменным и определяется периодом действия визы", — уточняется в сообщении МИД России.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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