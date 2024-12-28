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Временные ограничения в аэропорту Казани: что известно

0:53
Туризм

Рейсы из Томска, Сургута и Кемерово, направлявшиеся в аэропорт Казани, были перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево, расположенный в Нижнекамске.

аэропорт, зал ожидания
Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аэропорт, зал ожидания

Такое решение приняли командиры воздушных судов в связи с временным прекращением работы аэропорта Казани, который приостановил приём и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно данным Росавиации, в аэропорту Казани с 06:00 по московскому времени введены временные ограничения, из-за чего работа авиагавани была полностью остановлена.

Накануне в Казани ввели план "Ковёр", что вынудило один из самолётов изменить маршрут и приземлиться в Нижнекамске. В тот же день ограничения на прилёт и вылет также временно вводились в аэропортах Сочи, Астрахани и Волгограда.

Уточнения

Аэропорт Бе́гишево имени Н. В. Лемаева (тат. Николай Лемаев исемендәге Бигеш Аэропорты; ИАТА: NBC, ИКАО: UWKE) — международный аэропорт федерального значения в Татарстане.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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