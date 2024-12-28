Незабываемый отпуск на Фиджи: идеальные уединённые места

4:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Фиджи — это истинный рай на Земле, который часто ассоциируется с райскими островами, густыми тропическими лесами, величественными горами и живописными пляжами с белоснежным песком.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дайвинг

Великолепие этого островного государства подкрепляется прозрачными водами океана, где можно увидеть коралловые рифы и богатую морскую жизнь.

Страна состоит из сотен островов, но лишь треть из них заселена. Туризм здесь активно развивается, и в 2023 году Фиджи посетило более 900 000 человек — почти столько же, сколько составляет местное население.

Множество туристов приезжают на популярные острова Фиджи и курорты, расположенные поблизости от аэропорта в Нади или столицы Сувы.

Однако есть и более уединённые уголки, которые подойдут тем, кто хочет избежать толп. В этом списке — несколько отдалённых мест, где можно насладиться природной красотой и уединением, вдали от привычной туристической суеты.

Beqa

Этот маленький остров, расположенный южнее Вити-Леву, в окружении великолепных пляжей и роскошных отелей, известен своей потрясающей лагуной для дайвинга.

Здесь можно встретить акул, скатов и даже китов. На острове также проводятся церемонии хождения по углям, которые привлекают туристов своим древним значением и местной легендой о духах.

Парк Национального наследия Боума

Остров Тавеуни, также известный как "остров-сад", впечатляет своими зелёными джунглями и каскадами водопадов. Здесь также находится один из лучших национальных парков Фиджи с тропами для пеших прогулок и возможностью увидеть редких животных и птиц.

Сад спящего великана

Ботанический сад, созданный актёром Рэймондом Бёрром в 1977 году, стал настоящей оазой орхидей. Сад является уникальным местом для прогулок и отдыха, а также демонстрирует более 2000 видов орхидей и экзотических растений.

Kadavu

Этот уединённый остров — настоящий оазис для любителей природы, с джунглями, экзотическими пляжами и коралловыми рифами. Здесь можно погрузиться в водный мир, заняться дайвингом или рыбалкой, а также исследовать природные тропы.

Лаутока

Известный как "Сахарный город", не имеет широкого туристического потока, но предлагает путешественникам познакомиться с настоящей фиджийской культурой. Здесь стоит посетить местные рынки, а также насладиться пляжами.

Монурики Остров

Ставший известным благодаря фильму "Изгой" с Томом Хэнксом, предлагает полное уединение и уникальную природу. Здесь можно увидеть редкие виды флоры и фауны, а также ощутить атмосферу изоляции.

Нанану-и-Ра

Этот остров является идеальным местом для тех, кто ищет уединения. Здесь нет дорог, и жизнь течёт размеренно, в окружении мангровых лесов и живописных бухт.

Пляж Натадола

Менее чем в часе езды от Нади, пляж Натадола славится своей тишиной и натуральной красотой. Это идеальное место для спокойного отдыха, где вас не побеспокоят туристические толпы.

Высокогорье Наусори

Это место, расположенное в гористой местности Вити-Леву, предлагает путешественникам пешие маршруты и захватывающие виды на Фиджи с высоты. Отсюда открывается панорама на пляжи и горы, а также можно познакомиться с традиционной культурой.

Река Навуа

Одно из самых живописных мест для сплавов и рафтинга на Фиджи. Река протекает через тропический лес и множества водопадов, а путешественники могут испытать как спокойные, так и бурные участки.

Овалау

Маленький остров с историческим городом Левука, внесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот остров хранит в себе множество исторических памятников и красивых пляжей, идеален для тех, кто ищет тишину и спокойствие.

Пещеры Сава-и-Лау

Завораживающие пещеры с бирюзовыми водоёмами, которые стали известны благодаря фильму "Голубая лагуна". Это место окружено мифами и легендами и считается одним из самых красивых уголков Фиджи.

Вануа Балаву

Уединённый остров в восточной части Фиджи, предлагающий путешественникам потрясающие условия для снорклинга и дайвинга. Здесь можно увидеть яркие коралловые рифы и много экзотических морских обитателей.

Вайасева

Этот остров в архипелаге Ясава позволит вам ощутить настоящий дух Фиджи. Здесь нет больших курортов, только маленькие местные гостевые дома и традиционные деревушки.

Уточнения

Респу́блика Фи́джи (англ. Republic of Fiji) — независимое государство в Океании на востоке Меланезии, расположенное на архипелаге Фиджи в юго-западной части Тихого океана, к северу от Новой Зеландии, к востоку от Вануату, к югу от Тувалу и к западу от Тонги. Столица Фиджи — город Сува. Официальный язык — фиджийский — один из австронезийских языков; официальными также признаны английский и фиджийский хинди.



