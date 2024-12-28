Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заниженная талия возвращается: как носить и с чем сочетать
Уникальная космическая миссия: как робот спасёт орбиту от мусора
Рейтинг самых умных собак: бордер-колли сместили с пьедестала
Два простых и дешёвых средства, которые гарантируют вам идеально чистый и свежий унитаз
Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее
Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат
Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами
Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане
Как сон делает вас сильнее: факты о тренировках и отдыхе

Всё, что нужно знать об Аляске: ледники, фьорды и природа на грани фантастики

2:26
Туризм

Аляска — это место, где природа встречается с историей и создаёт незабываемые приключения.

Аляска
Фото: Freepik by wirestock
Аляска

С её изобилием дикой природы, уникальными природными памятниками и обилием необычных ландшафтов, этот штат привлекает любителей приключений на свежем воздухе со всего мира.

Будь то наблюдение за медведями в обсерватории дикой природы Анан или исследование пляжей с вулканическим чёрным песком на острове Адак — Аляска всегда готова предложить что-то особенное.

В самом центре этого природного рая находится национальный парк Кенай-Фьордс, знаменитый своими ледниками, скалистыми побережьями и уникальными возможностями для наблюдения за дикой природой.

Парк, основанный в 1980 году, занимает более 600 000 акров дикой природы и включает в себя прибрежные территории, удалённые острова и ледники.

Более половины его территории покрыто льдом и снегом, а среди главных природных чудес — ледниковое поле Хардинг и ледник Эксит, которые являются остатками ледникового периода. Эти объекты создают невероятные фьорды и долины, которые невозможно забыть.

Особенно популярным является парк Кенай-Фьордс, находящийся всего в 12 милях от города Сьюард, известного своим гостеприимством и очарованием маленького городка.

Здесь можно не только насладиться уединённым отдыхом, но и заняться рыбалкой, катанием на лыжах и даже наблюдением за дикой природой.

Парк богат возможностями для активного отдыха, включая походы по сложным и живописным маршрутам, таким как тропа Хардинг-Айсфилд, или спокойные прогулки вдоль ледника Эксит.

Ледниковое поле Хардинг с более чем 40 ледниками — это ещё одна причина посетить этот парк, а потрясающие виды на ледники, фьорды и прибрежные воды привлекают любителей природных красот со всего мира.

В летние месяцы можно наблюдать за китами, морскими выдрами и другими морскими обитателями во время экскурсий на каяках или лодках, а также полюбоваться редкими птицами.

Для тех, кто ищет более спокойный отдых, Сьюард предлагает отличные условия для рыбалки и пеших прогулок по живописным маршрутам.

Уточнения

Аля́ска (англ. Alaska, американское произношение: [əˈlæskə] ; алеут. Alax̂sxax̂; инуитск. Alaasikaq; алют. Alas'kaaq; тлингит. Anáaski) — самый северный и крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки. В Беринговом проливе имеет морскую границу с Россией. Название происходит от алеутского алясҳаҳ - "китовое место", "китовое изобилие".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкое меню на Новый год: советы для встречи Зелёной Змеи
Еда и рецепты
Лёгкое меню на Новый год: советы для встречи Зелёной Змеи Аудио 
Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям
Наука и техника
Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям Аудио 
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Мотоцикл Паннония. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Последние материалы
Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее
Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат
Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами
Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане
Как сон делает вас сильнее: факты о тренировках и отдыхе
Как понять, что растениям не хватает йода? Названы основные признаки
Биологическое бессмертие: что стоит за способностью медузы жить вечно
Маврикий оказался под угрозой: на пляжах нашли опасных медуз
Ошибки в общении с собаками: взгляд в глаза и его последствия
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.