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Маврикий оказался под угрозой: на пляжах нашли опасных медуз

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Туризм

Посольство России на Маврикии предупредило о высоком риске контакта с опасными медузами, которые начали массово появляться на пляжах Mon Choisy и Trou-aux-Biches на севере острова.

Кубомедуза
Фото: Openverse by krokodiver, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кубомедуза

Местные службы зафиксировали аномально большое количество этих морских обитателей, что привело к многочисленным обращениям в больницы с ожогами разной степени тяжести.

В связи с этим посольство рекомендовало россиянам воздержаться от купания на указанных пляжах и внимательно следить за безопасностью при плавании в океане.

Заметно, что в этом зимнем сезоне прямые рейсы из России на Маврикий не были запущены, хотя ранее они осуществлялись дважды в неделю авиакомпанией "Аэрофлот".

В прошлом году на остров также выполнялись рейсы из Москвы.

Уточнения

Респу́блика Маври́кий (англ. Republic of Mauritius ) — островное государство в Юго-Восточной Африке. Экономически Маврикий является самым богатым государством с индуистским большинством населения, вторым по богатству государством Африки (после Республики Сейшельские Острова). По индексу человеческого развития находится на 64-м месте в мире (2021).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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