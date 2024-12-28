Готовьте снегоступы, чтобы насладиться хайкингом в окрестностях Ванкувера

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего в 30 минутах от центра Ванкувера (Канада) расположена гора Сеймур, откуда открывается потрясающий вид на город и гору Бейкер.

Фото: unsplash.com by Dawid Zawiła, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тропа

Тропа Dog Mountain — отличный вариант для начинающих туристов, сообщает nashvancouver. com.

Расстояние составляет 5 км в оба конца, а время прохождения маршрута — около 2,5 часов. Тропа довольно ровная и невероятно живописная! Однако все же понадобятся снегоступы. На пути вы сможете насладиться густыми лесами и восхитительными зимними пейзажами.

Ранее сообщалось, что Мецовон — одно из самых популярных мест для празднования Рождества в Греции, где можно найти всё, о чём только можно мечтать: великолепные природные пейзажи, праздничные декорации и вкуснейшая местная кухня.

Мецовон, расположенное на высоте 1160 метров на склонах гор Пинд, часто становится первым местом в Греции, где выпадает снег.

Уточнения

Пешехо́дный тури́зм (пе́ший тури́зм), хайкинг — вид спортивного туризма. Основной целью является пешее преодоление группой маршрута по пересечённой местности.



