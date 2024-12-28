Готовьте снегоступы, чтобы насладиться хайкингом в окрестностях Ванкувера

Всего в 30 минутах от центра Ванкувера (Канада) расположена гора Сеймур, откуда открывается потрясающий вид на город и гору Бейкер.
Тропа Dog Mountain — отличный вариант для начинающих туристов, сообщает nashvancouver. com.
Расстояние составляет 5 км в оба конца, а время прохождения маршрута — около 2,5 часов. Тропа довольно ровная и невероятно живописная! Однако все же понадобятся снегоступы. На пути вы сможете насладиться густыми лесами и восхитительными зимними пейзажами.
Ранее сообщалось, что Мецовон — одно из самых популярных мест для празднования Рождества в Греции, где можно найти всё, о чём только можно мечтать: великолепные природные пейзажи, праздничные декорации и вкуснейшая местная кухня.
Мецовон, расположенное на высоте 1160 метров на склонах гор Пинд, часто становится первым местом в Греции, где выпадает снег.
Пешехо́дный тури́зм (пе́ший тури́зм), хайкинг — вид спортивного туризма. Основной целью является пешее преодоление группой маршрута по пересечённой местности.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.