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Готовьте снегоступы, чтобы насладиться хайкингом в окрестностях Ванкувера

1:04
Туризм

Всего в 30 минутах от центра Ванкувера (Канада) расположена гора Сеймур, откуда открывается потрясающий вид на город и гору Бейкер.

Тропа
Фото: unsplash.com by Dawid Zawiła, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тропа

Тропа Dog Mountain — отличный вариант для начинающих туристов, сообщает nashvancouver. com.

Расстояние составляет 5 км в оба конца, а время прохождения маршрута — около 2,5 часов. Тропа довольно ровная и невероятно живописная! Однако все же понадобятся снегоступы. На пути вы сможете насладиться густыми лесами и восхитительными зимними пейзажами.

Ранее сообщалось, что Мецовон — одно из самых популярных мест для празднования Рождества в Греции, где можно найти всё, о чём только можно мечтать: великолепные природные пейзажи, праздничные декорации и вкуснейшая местная кухня.

Мецовон, расположенное на высоте 1160 метров на склонах гор Пинд, часто становится первым местом в Греции, где выпадает снег.

 

Уточнения

Пешехо́дный тури́зм (пе́ший тури́зм), хайкинг — вид спортивного туризма. Основной целью является пешее преодоление группой маршрута по пересечённой местности.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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