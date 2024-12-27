Туристы на Eurostar, следовавшем в Париж, застряли в тоннеле на 3 часа

Пассажиры Eurostar, отправившемся из Лондона в Париж, выразили недовольство из-за непредвиденных сбоев в своих праздничных планах.

Фото: freepik.com by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поезд

27 декабря многие путешественники, запланировавшие поездку по лондонским маршрутам, столкнулись с техническими неполадками на поезде, который направлялся в Париж, сообщает gbnews.com.

Поезд простоял в тоннеле под Ла-Маншем около трёх часов, и многие пассажиры жаловались на плохие условия в вагонах, отмечая духоту и тесноту.

Представитель компании Eurostar прокомментировал ситуацию, заявив:

"Добрый день, мы приносим искренние извинения за задержку вашего поезда сегодня утром. Причиной задержки стала техническая неисправность. Пожалуйста, следите за актуальной информацией на нашем сайте или в приложении Eurostar. Мы глубоко сожалеем о неудобствах, которые возникли в связи с вашими планами на поездку".

Уточнения

Ла-Ма́нш — пролив между побережьем Франции и островом Великобритания. Под проливом с 1994 года проходит третий в мире по длине железнодорожный тоннель — Евротоннель; он же второй в мире по длине подводный тоннель.



