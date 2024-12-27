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В Лондоне туристы на ярмарке не увидели слово Christmas

0:55
Туризм

Репортер GB News Бен Лео сделал интересное открытие во время прогулки по парку Саут-Банка: он не увидел ни одного плаката с надписью "Christmas". Это также удивило туристов, посетивших ярмарку.

На рождественской ярмарке
Фото: freepik.com by gpointstudio is licensed under Free More info
На рождественской ярмарке

Продолжая свой путь, репортер пообщался с продавцами, которые подтвердили, что ярмарка теперь называется зимней. Им запретили произносить слово "Рождество", поскольку это может оскорбить людей других верований. 

В Британии, как и по всей Европе, Рождество является главным праздником года. Это время, когда все обмениваются подарками, поздравляют друг друга и поют праздничные песни.

В Лондоне, казалось бы, Рождество не отменили: огоньки горят, глинтвейн льётся, на ярмарках царит веселье. Но, несмотря на атмосферу, ярмарка больше не именуется рождественской, а стала зимней.

Уточнения

Я́рмарка Ярмонка (от пол. jarmark, что от ср.-в.-нем. Jahrmarkt — ежегодный торг) — регулярные празднично-образовательно-деловые события года, торжища широкого значения, организуемые в традиционно определённом месте.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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