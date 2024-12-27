Снежные вершины и вкусные угощения — белое Рождество в сердце Греции удивит

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы мечтаете о белом Рождестве в волшебной горной обстановке, Мецовон — идеальное зимнее направление.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeff Hopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зимний отдых

Это одно из самых популярных мест для празднования Рождества в Греции, где можно найти всё, о чём только можно мечтать: великолепные природные пейзажи, праздничные декорации и вкуснейшая местная кухня.

Мецовон, расположенное на высоте 1160 метров на склонах гор Пинд, часто становится первым местом в Греции, где выпадает снег.

Прогуляйтесь по очаровательным магазинам на центральной площади, чтобы приобрести традиционные продукты и сувениры, загляните в сыроварню Tositsa Foundation и винодельню Katogi Averoff, а также посетите культурные достопримечательности, такие как Фольклорный музей и галерея Averoff.

Для любителей зимних видов спорта всего в 25 минутах езды находится горнолыжный центр Анилио. В канун Нового года на центральной площади проходит праздничное событие с кострами, вином и вкусной местной едой, сообщает ekathimerini.com.

Уточнения

Ме́цовон — малый город в Греции. Город расположен на высоте 1160 метров над уровнем моря, в горной местности Пинд.

