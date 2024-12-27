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Отдых на Маврикии находится под угрозой из-за медуз

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Туризм

На северных пляжах Маврикия наблюдается большое количество медуз, в результате чего многих туристов госпитализируют с ожогами.

Медуза в руке
Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Медуза в руке

Дипломаты посольство России напоминают, что в жаркую погоду отдыхающим на острове следует пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания, сообщает "Туристер".

На данный момент на Маврикии высокий туристический сезон: температура воздуха днем колеблется от +29 до +33°С, а ночью — от +23 до +26°С.

Согласно данным Управления по туризму Маврикия, в 2023 году остров посетили 14 500 туристов из России, что почти на 30% больше, чем в допандемийном 2019 году. Власти Маврикия планируют в 2024 году удвоить объем турпотока.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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