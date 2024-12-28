Выпивший турист из России на рейсе в Пхукет стращал стюардов мексиканской мафией

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

На рейсе AZUR air из Москвы в Паттайю произошёл скандал: нетрезвый пассажир устроил драку, угрожал экипажу и соседям, а затем шокировал всех неожиданными признаниями в любви. Видео инцидента распространил телеграм-канал Mash, а факт происшествия подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки в наручниках

По словам очевидцев, пассажир, уже прибыв на борт в состоянии алкогольного опьянения, продолжил пить во время полёта. Несколько часов спустя хмель взял своё: мужчина сначала начал ссору со спутницей, а затем стал провоцировать конфликт с другими пассажирами и экипажем.

Бортпроводники оперативно обезвредили дебошира, привязав его к сиденью. В ответ он перешёл на нецензурную лексику и угрожал экипажу "жёсткой расправой". Мужчина уверял, что у него есть связи с "мексиканской мафией", и обещал одному из стюардов, что тот "будет кататься по губернаторским дорожкам". Под конец своего выступления он неожиданно начал признаваться в любви, правда, так и не уточнил, кому.

По прибытии в аэропорт Паттайи нарушителя передали местной полиции. Ему грозит крупный штраф, а также возможная депортация в Россию.

Уточнения

Патта́йя (тайск. เมืองพัทยา, Phatthaya; варианты написания — Патта́я, Пхаттхая) — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури.

