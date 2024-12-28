Flydubai отменяет рейсы из Сочи и Минвод с 27 декабря

Пассажиры авиакомпании flydubai, забронировавшие билеты на отменённые рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай, могут вернуть деньги или обменять билеты. Как сообщили в компании "Мой агент", все обращения рассматриваются индивидуально, а перевозчик активно взаимодействует с пассажирами.
Генеральный директор компании, Виктория Кизимова, отметила: "Мы решаем вопросы с каждым пассажиром индивидуально, перевозчик на связи".
Авиакомпания flydubai предоставляет возможность сдать билеты на рейсы, отменённые в период с 28 декабря по 5 января, без штрафов. Возврат средств производится оперативно, в большинстве случаев сразу. Также пассажирам предлагают обмен билетов без дополнительных затрат.
Вместо отменённых рейсов пассажиры могут выбрать другой город вылета в России, например, Волгоград или Москву, если на нужные даты есть свободные места. Также возможно изменение дат поездки, однако в случае заранее забронированной гостиницы в ОАЭ перенос может вызвать трудности.
Аналогичные отмены коснулись рейсов авиакомпании AZAL. Это ещё больше сократило количество международных маршрутов из Сочи и Минеральных Вод. На данный момент из Сочи продолжают выполняться рейсы Air Serbia в Белград, FlyOne Armenia и Armenian Airlines в Ереван, а из обоих городов летают "Узбекские авиалинии" в Ташкент.
UPD. Авиакомпания flydubai прокомментировала ситуацию: рейсы из международного аэропорта Дубая (DXB) в Минеральные Воды (MRV) отменены с 27 декабря 2024 года по 3 января 2025 года, а в Сочи (AER) — с 28 декабря 2024 года по 2 января 2025 года включительно по техническим причинам.
Flydubai связывается с пассажирами, чьи рейсы отменены, чтобы предложить варианты перебронирования или возврата средств. Рекомендуется также обратиться в контактный центр авиакомпании, туристический магазин flydubai или турагента для уточнения доступных вариантов.
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