Турист получил травму на опасной платформе. Кому грозит срок?

Проводник Федеральной пассажирской компании предстанет перед судом за травму пассажира, произошедшую на ремонтируемой платформе. Инцидент случился в июне этого года, когда турист ехал поездом Улан-Удэ — Москва до станции Чад в Пермском крае.
По данным следствия, проводник допустил высадку пассажира на платформу, где велись строительные работы. Молодой человек, покинув вагон, наступил на кусок арматуры, который пробил его ногу.
Пострадавший сразу сообщил о травме проводнику, однако остановка была кратковременной. Перед отправлением поезда мужчине сказали, что вызвали скорую помощь, но помощь так и не прибыла. Турист был вынужден самостоятельно добираться до парковки, прыгая на одной ноге. На другом конце железной дороги ему помог случайный железнодорожник, который проводил его через пешеходный мост.
Родственники пострадавшего отвезли его в больницу, где для извлечения металла понадобилось хирургическое вмешательство. Мужчина считает, что проводник и начальник поезда не предприняли необходимых мер для оказания ему помощи.
В результате транспортная прокуратура завела уголовное дело. Оно уже направлено в Октябрьский районный суд Пермского края. Сотруднику инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По этой статье максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.
Октя́брьский — рабочий посёлок административный центр Октябрьского района Пермского края России. Железнодорожная станция (Чад) на линии Казань — Екатеринбург.
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