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Турист получил травму на опасной платформе. Кому грозит срок?

1:38
Туризм

Проводник Федеральной пассажирской компании предстанет перед судом за травму пассажира, произошедшую на ремонтируемой платформе. Инцидент случился в июне этого года, когда турист ехал поездом Улан-Удэ — Москва до станции Чад в Пермском крае.

Уходящие вдаль рельсы
Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уходящие вдаль рельсы

По данным следствия, проводник допустил высадку пассажира на платформу, где велись строительные работы. Молодой человек, покинув вагон, наступил на кусок арматуры, который пробил его ногу.

Пострадавший сразу сообщил о травме проводнику, однако остановка была кратковременной. Перед отправлением поезда мужчине сказали, что вызвали скорую помощь, но помощь так и не прибыла. Турист был вынужден самостоятельно добираться до парковки, прыгая на одной ноге. На другом конце железной дороги ему помог случайный железнодорожник, который проводил его через пешеходный мост.

Родственники пострадавшего отвезли его в больницу, где для извлечения металла понадобилось хирургическое вмешательство. Мужчина считает, что проводник и начальник поезда не предприняли необходимых мер для оказания ему помощи.

В результате транспортная прокуратура завела уголовное дело. Оно уже направлено в Октябрьский районный суд Пермского края. Сотруднику инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По этой статье максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.

Уточнения

Октя́брьский — рабочий посёлок административный центр Октябрьского района Пермского края России. Железнодорожная станция (Чад) на линии Казань — Екатеринбург.

Трубопроводная арматура — техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах, оборудовании и сосудах и предназначенное для управления (перекрытия, открытия, регулирования, распределения, смешивания, разделения) потоками рабочих сред (жидких, газообразных, газожидкостных, пульпы, пара, плазмы, порошкообразных, суспензии и др.) путём изменения проходного сечения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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