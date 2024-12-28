Туроператоры о работе без Kilit: Жаль, но мы справимся

Туроператоры, работающие с турецкой компанией Kilit Global, получили уведомление о прекращении предоставления трансферов и размещений для их клиентов с 1 января.
До конца года компания продолжит выполнять свои обязательства, но бронирования на следующий год уже отменены. Причина — пересмотр бизнес-стратегии и смена приоритетов.
Как стало известно, решение связано с минимальной рентабельностью работы с туристами сторонних операторов. Затраты на деятельность DMC (Destination Management Company) высоки, а прибыль недостаточная. Владелец Kilit Global, купив авиакомпанию Southwind, решил сосредоточиться на её развитии.
Собеседник редакции, близкий к компании, отметил, что проект авиакомпании развивается успешно: крупные туроператоры уже распределили блоки на 2025 год. Завершение приёма туристов сторонних операторов прошло без конфликтов — все партнёры были уведомлены заранее.
Руководители туроператоров, таких как Ambotis и Let's Fly, подтверждают, что ситуация контролируемая.
Виталий Стаматов, руководитель Ambotis, заявил: "Никаких претензий у нас нет. Будем работать с другими принимающими компаниями".
Генеральный директор Let's Fly, Любовь Воронина, добавила: "Нас предупредили вовремя. Kilit предлагал хорошие цены в массмаркете и широкий выбор отелей. Жаль, что они прекратили это направление, но у компании явно большие планы".
Kilit Global — крупный турецкий холдинг, занимающийся множеством направлений, от сельского хозяйства до гостиничного бизнеса. В его структуру входит известная сеть отелей Crystal Hotels.
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