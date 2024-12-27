Необычные места в Ленинградской области, которых нет в путеводителях

В Ленинградской области существуют места, о которых не часто рассказывают в путеводителях, но они бесспорно достойны внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by Milena Lutsenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Остров Людвигштейн в парке Монрепо, Ленинградская область

Гатчинские гейзеры

Среди леса прямо из-под земли бьют фонтаны. Летом они приятно освежают, а зимой предстают в виде причудливых ледяных гор.

Церковь Андрея Первозванного в посёлке Мельниково

Занесена в Книгу Гиннесса, так как построена на крошечном участке земли и расположена на скальном выступе маленького островка посреди Вуоксы.

Саблинский и Тонсинский водопады в посёлке Ульяновка

Возраст Саблинского водопада более 5 тысяч лет, Тоснинский водопад состоит из невысоких многоярусных порогов, образуя широкую подкову.

Парк Монрепо в Выборге

Его площадь более 160 га. Есть здесь мистический Остров мёртвых, где среди скал расположен фамильный склеп одного из владельцев этого парка барона Людвига Николаи. В парке находится и сказочная "Пещера ведьм".

Липовское озеро в посёлке Усть-Луга

Вода в нём солёная и считается целебной.

Усадьба Елисеевых в деревне Белогорка

Дворянское поместье, построенное в конце 18 века и окружённое великолепным парком.

Лабиринт острова Крутояр

Его загадку до сих пор не могут разгадать исследователи.

Девонский обрыв у деревни Хотнежа

Над рекой Лемовжа навис обрыв, способный менять цвет в зависимости от расположения солнца.

Остров Маячный в городе Высоцк

Здесь находится действующий каменный маяк, который был построен в 20-х годах 20 века.

Усадьба Богословка в деревне Невский Парксельхоз

Очень похожа на Кижи. Здесь можно принять участие в мастер-классах по древним ремёслам и поесть пироги, приготовленные по старинным рецептам.

Ладожские фьорды у посёлка Берёзово

Каменные острова, которые покрыты многолетними мхами.

Крепость Корела у города Приозерск

Старинная крепость, которую построили новгородцы в 12 веке.

Крепость Копорье в одноимённом селе

Построена она ливонскими рыцарями и некоторые участки крепости сохранились аж с 13 века.

Остров Коневец

Посреди лесов здесь спрятались маленькие деревянные часовни и дома. Есть здесь Конь-камень — огромный валун весом около 750 тонн, который похож на лошадиную голову, пишет rosbalt.ru.