Необычные места в Ленинградской области, которых нет в путеводителях

В Ленинградской области существуют места, о которых не часто рассказывают в путеводителях, но они бесспорно достойны внимания.
Гатчинские гейзеры
Среди леса прямо из-под земли бьют фонтаны. Летом они приятно освежают, а зимой предстают в виде причудливых ледяных гор.
Церковь Андрея Первозванного в посёлке Мельниково
Занесена в Книгу Гиннесса, так как построена на крошечном участке земли и расположена на скальном выступе маленького островка посреди Вуоксы.
Саблинский и Тонсинский водопады в посёлке Ульяновка
Возраст Саблинского водопада более 5 тысяч лет, Тоснинский водопад состоит из невысоких многоярусных порогов, образуя широкую подкову.
Парк Монрепо в Выборге
Его площадь более 160 га. Есть здесь мистический Остров мёртвых, где среди скал расположен фамильный склеп одного из владельцев этого парка барона Людвига Николаи. В парке находится и сказочная "Пещера ведьм".
Липовское озеро в посёлке Усть-Луга
Вода в нём солёная и считается целебной.
Усадьба Елисеевых в деревне Белогорка
Дворянское поместье, построенное в конце 18 века и окружённое великолепным парком.
Лабиринт острова Крутояр
Его загадку до сих пор не могут разгадать исследователи.
Девонский обрыв у деревни Хотнежа
Над рекой Лемовжа навис обрыв, способный менять цвет в зависимости от расположения солнца.
Остров Маячный в городе Высоцк
Здесь находится действующий каменный маяк, который был построен в 20-х годах 20 века.
Усадьба Богословка в деревне Невский Парксельхоз
Очень похожа на Кижи. Здесь можно принять участие в мастер-классах по древним ремёслам и поесть пироги, приготовленные по старинным рецептам.
Ладожские фьорды у посёлка Берёзово
Каменные острова, которые покрыты многолетними мхами.
Крепость Корела у города Приозерск
Старинная крепость, которую построили новгородцы в 12 веке.
Крепость Копорье в одноимённом селе
Построена она ливонскими рыцарями и некоторые участки крепости сохранились аж с 13 века.
Остров Коневец
Посреди лесов здесь спрятались маленькие деревянные часовни и дома. Есть здесь Конь-камень — огромный валун весом около 750 тонн, который похож на лошадиную голову, пишет rosbalt.ru.
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